Nacional 17-06-2018

"Completo": El restaurante chileno que The New York Times recomendó para conocer en Queens

Fundado por un oriundo de Valparaíso que a los 11 años partió a la vivir a la Gran Manzana junto a sus padres, "Completo" es uno de los locales de Street Food que The New York Times recomendó para probar en el Mercado nocturno de Queens. ¿Por qué? No sólo por sus preparaciones típicamente chilenas, también por una novedosa y exótica bebida preparada con durazno seco y trigo y que funciona perfecto para capear el calor que por estos días azota a Nueva York: el mote con huesillos. "Al crecer en Chile, pude disfrutar de la cocina casera de mi abuela. Disfruté verla cocina para toda la casa, y esperaba que algún día pudiera cocinas esas deliciosas comidas para mí y para los demás", cuenta Valenzuela.