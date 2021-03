Opinión 07-03-2021

COMPROMISO CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MAULE





El 1 de marzo reciente comenzó un nuevo Año Escolar en nuestro país y la región, pero diferente al de otras épocas.

Debido a la pandemia, hemos tenido que adaptarnos a una realidad a la que no estábamos acostumbrados. Esto es, cumplir cuarentenas, mantener distanciamiento físico con las personas que más queremos, como nuestras familias; amigos, vecinos y colegas de trabajo, a las que por mucho tiempo -en algunos casos- no hemos podido ver regularmente.

El uso de mascarillas y el lavado frecuente de manos, así como restricciones de movilidad, son parte del diario quehacer de todas y todos nosotros, pero son cosas necesarias para prevenir contagios.

El año pasado, las y los escolares no estuvieron presencialmente en sus escuelas o liceos; sus casas fueron las salas de clases para continuar desde allí su educación.

Como SENDA, nos preocupamos y ocupamos de esta nueva realidad. Así, hemos desarrollado la campaña #CuarentenaPositiva, con un decálogo para evitar el consumo de alcohol y otras drogas, además de tips y actividades para realizar con niños, niñas y adolescentes en este periodo de emergencia sanitaria. Asimismo, adaptamos nuestra oferta programática, como fue con el programa “Continuo Preventivo” y, en general, nuestras estrategias preventivas estuvieron fuertemente orientadas al apoyo de variables socioemocionales considerando el contexto en el que estamos.

Además, once comunas del Maule se sumaron al plan nacional “Elige Vivir Sin Drogas”, del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que busca evitar, retrasar y disminuir el consumo de drogas y alcohol en niños, niñas y adolescentes, mediante el fortalecimiento de sus ambientes de desarrollo ambiental, social, comunitario y familiar. Aparte de Talca, están Cauquenes, Constitución, Curicó, Linares, Parral, Río Claro, Maule, Molina, Retiro, San Javier y Teno. Este año lo harán Hualañé, Licantén, Sagrada Familia, Romeral y San Clemente.

Como parte de esa iniciativa, fue aplicada una encuesta online a cerca de 8 mil alumnos y alumnas de 100 establecimientos educacionales, y en base a esos resultados, la comunidad educativa podrá analizar cuáles son los problemas específicos que aquejan a los jóvenes y los elementos de riesgo a los que se exponen.



Al partir el Año Escolar 2021, independiente de la modalidad de trabajo que cada unidad educativa adopte, seguiremos trabajando firmemente por ellos, como nos ha mandatado nuestro Director Nacional, Carlos Charme. Estamos convencidos que, juntos como sociedad, debemos desplegar los mayores esfuerzos para que nuestros niños, niñas y adolescentes crezcan en ambientes más sanos y seguros, alejados de factores de riesgo que perjudiquen su salud y el derecho a ser felices.





(Mario Fuenzalida VILLAGRÁN,

Director Regional

SENDA MAULE)