Agricultura 25-06-2020

Comprueban que uso de cobertores plásticos de baja densidad en cerezos aumenta su calibre para exportación



Proyecto se realizó en las regiones de O’Higgins y el Maule. Se confirmó que la inversión de la tecnología se logra financiar con creces por el aumento en los calibres de la fruta cosechada.

Después de tres años de investigación y a fin de optimizar la forma de afrontar el cambio climático, mejorar la calidad y eficiencia productiva del cerezo en Chile; se comprobó que esta fruta aumenta su calibre al usar cobertores plásticos de baja densidad.

La iniciativa sostenible fue apoyada por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura, por considerarse un modelo que entrega al productor un paquete tecnológico que le permita diferenciarse y mejorar su posición en relación con el nivel de producción y costos reflejado en el ingreso total del huerto, haciéndolo más competitivo en el mercado internacional, principalmente asiático.

RESULTADOS

“Al utilizar cobertores plásticos de baja densidad en huertos de cerezas, lo que vimos, es que aumenta el peso de la fruta en 1.0 a 1.5 gr, desplazando la curva de la producción en al menos un calibre. Esta innovación es muy importante ya que si se mantienen los rendimientos y se aumenta el calibre, generará un incremento en los ingresos de los productores”, argumentó Luis Ahumada, coordinador del proyecto y director del área de I+D+i, de C. Abud & Cía., empresa ejecutora de la investigación.

El segundo resultado, agregó Ahumada, “fue la protección efectiva de los cobertores plásticos ante eventos climáticos adversos como heladas o granizos. Los cobertores son como un seguro ante estas situaciones que con el cambio climático son más frecuentes. Por ejemplo, en la segunda temporada de estudio hubo una granizada de gran magnitud en el sector de Graneros: La producción de los árboles que se encontraban sin cobertores fue afectada drásticamente, perdiendo casi la totalidad de la fruta En cambio, los árboles que se encontraba bajo cobertor no presentaron grandes pérdidas, permitiendo su cosecha de forma normal”.

PROCESO

Para llegar a esta conclusión, se monitoreó durante tres años el comportamiento de tres parcelas experimentales de una hectárea ubicadas en las comunas de Graneros, Sagrada Familia y Teno.

En cada una de ellas se establecieron cuatro tratamientos: sin cobertor (testigo); uso de cobertor plástico de alta densidad (rafia) entre agosto y cosecha; cobertor plástico de baja densidad entre agosto y cosecha y, finalmente, el mismo cobertor plástico de baja densidad pero desde agosto hasta marzo. Cada uno de estos tratamientos fue establecido con 5 repeticiones compuestas por 48 árboles cada una.

Los resultados de este trabajo fueron presentado en un seminario virtual donde participaron más de 200 personas y en el cual también se hicieron presentes el director ejecutivo de FIA, Álvaro Eyzaguirre; la Seremi de Agricultura del Maule, Carolina Torres, y el representante de FIA para Maule y O’Higgins, Robert Giovanetti.

El director ejecutivo de FIA, Álvaro Eyzaguirre, tuvo su opinión sobre la aplicación de tecnología que se logró comprobar: “Como Fundación buscamos jugar un rol promovedor de todas aquellas iniciativas que sean clave para nuestro sector y para el mundo. Y en este sentido qué duda cabe que la producción de cerezas en nuestro país es de suma importancia para nuestro sector agrario. Y aunque las exportaciones frutícolas de Chile disminuyeron un 17% en valor durante primer trimestre de este año —según datos entregados por Odepa— las principales exportaciones de ese periodo fueron encabezadas por las cerezas, las cuales llegaron a las 145 mil toneladas”.

En ese mismo sentido, la Seremi de Agricultura del Maule, Carolina Torres, destacó la importancia de este trabajo realizado por la empresa con apoyo de FIA, resaltando que sus resultados serán de gran utilidad para todos los productores de la región y para el rubro en general.

“En los 3 años de acompañamiento de FIA al estudio realizado por la empresa Adub&Cía, en cada seminario y día de campo hemos visto el gran interés de los productores reflejado en masivas asistencias y muchas consultas. Según el último catastro frutícola de CIREN, las cerezas lograron desplazar a las manzanas como la especie frutícola de mayor importancia en el Maule y eso lo vemos reflejado en esta activa presencia de los productores. Son más de 17.600 hectáreas plantadas con cerezos para un crecimiento de un 57% en superficie entre 2016 y 2019. Este es un rubro en plena consolidación y crecimiento y nos parece muy relevante que FIA apoye a los empresarios para resolver aquellos temas que pudieran significar dificultades para alcanzar su máximo nivel de competitividad. Además, junto al coordinador regional FIA Maule, Robert Giovanetti, siempre recalcamos que estas iniciativas tienen que ser replicables para que muchos productores puedan beneficiarse con estos resultados, por lo tanto, será de gran impacto para la región y el rubro en general”, indicó la Seremi.

En tanto, el representante regional de FIA resaltó la importancia de la innovación para resolver los problemas del sector. “Este proyecto alcanzó muy buenos resultados no solo para resguardar los cultivos frente a eventos dañinos ocasionados por el cambio climático sino que además lograr un aumento en la calidad de la fruta repercute en un mayor retorno para el productor haciendo que el cultivo de cerezos sea aún más sustentable económicamente. Iniciativas como la de Abud&Cia nos permite comprobar que, de la mano de la innovación, podemos hacer frente a todos los retos del sector agrario”, indicó Robert Giovanetti.