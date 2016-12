Social 22-12-2016

Comuna de Retiro celebra 125° aniversario

Al terminar la primavera y comenzar el verano, la comuna de Retiro se llena de colores con su vergel, huertos frutales, sus trigos dorados y sus verdes campos para resaltar la celebración de su 125° aniversario.



“ Hoy es tiempo de remontarnos al pasado y recordar los inicios de nuestra comuna la cual no fueron fáciles, no existían grandes obras y la falta de recursos no dejaban avanzar, hoy los tiempos han cambiado y nos damos cuenta que nuestro Retiro se ha forjado con la humildad que siempre nos ha caracterizado, pero también gracias al apoyo gubernamental el cual día a día se ve más comprometido con estas nuevas ciudades, ya que Retiro ha cambiado notoriamente su cara, sus nuevas edificaciones, la llegada de nuevas empresas, y el trabajo constante del municipio, han hecho que nuestra comuna no sea la misma”, dijo el alcalde Rodrigo Ramírez.



En la ocasión, el municipio hizo un reconocimiento a vecinos destacados, los cuales han sido un aporte al desarrollo social de la comuna.



Al finalizar la ceremonia, se llevó a cabo a la tradicional degustación de platos típicos los cuales como tradición fueron ofrecidos pos diversas organizaciones de Retiro.



FOTO: El municipio entregó un reconocimiento a vecinos destacados de Retiro.