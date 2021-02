Policial 13-02-2021

Comunas que cambian de fase tendrán estrictas fiscalizaciones





En un nuevo balance Covid, el intendente del Maule, Juan Eduardo Prieto se refirió a los cambios de fase en la región. Es así como Pelluhue y Longaví pasarán a etapa de Transición, es decir, cuarentena fines de semana y feriados.





El informe diario de Covid-19, emitido por el Ministerio de Salud, dio cuenta de nuevas modificaciones para la Región del Maule. En la ocasión, según informó el intendente Juan Eduardo Prieto, serán dos las comunas que retrocederán. Se trata de Pelluhue y Longaví, que desde el sábado 13 de febrero a las 5.00 horas, pasan a Fase 2 del Plan Paso a Paso.



El líder regional recordó que en esa etapa, los sábados, domingos y festivos hay restricción en la movilidad de las personas. Solo podrán atender comercios y locales esenciales. Entre ellos, supermercados, ferreterías, farmacias, entre otros. Además, quien desee movilizarse, debe hacerlo con el permiso de desplazamiento de Comisaría Virtual.



La máxima autoridad regional precisó que "al entrar la comuna de Pelluhue a Fase 2 del Plan Paso a Paso, tendremos todas las comunas de la costa de nuestra Región del Maule en cuarentena. Recalcamos que las personas no pueden trasladarse durante el fin de semana a esas comunas".



Asimismo, el intendente Prieto se refirió al balance de vacunación masiva en la región que a la fecha alcanza a las 88 mil 500 personas inmunizadas. “Estamos ubicados dentro de las primeras regiones que de mejor forma ha llevado en todo el país esta etapa, que a pesar de ser nueva, se ha ejecutado en tiempo récord” dijo.



Por su parte, el director del Servicio de Salud Maule (SSM), Luis Jaime, refirió que si bien, el proceso de vacunación se ha desarrollado de manera positiva, es importante que la ciudadanía no baje la guardia y continúe con las medidas de autocuidado a la hora de acudir a los centros de vacunación.



“Es importante tomar todas las precauciones posibles, en el sentido de evitar las aglomeraciones y contacto social. Recordar el uso de la mascarilla y todas las medidas de precaución con los acompañantes que nos van a llevar a vacunar. En ese sentido, debemos proteger a las personas que están cerca nuestro y con nuestra familia. Eso lo conseguimos con las medidas que recomiendan las autoridades en este proceso de vacunación que debe ser extremadamente ordenado” acotó el director del SSM.





Alcalde de Longaví:



Para el Alcalde Longaví, Cristian Menchaca “es una sorpresa, no es una buena noticia, pero si es para el bien de mi población, lo tendremos que aceptar. Sería bueno poder contar con el apoyo de más Carabineros y del Ejército de Chile para poder hacer efectiva esta fase 2. El título está bien, pero si no tenemos el apoyo para que se haga efectiva y no ingresen personas a la comuna, que nos ayuden con el toque de queda el cual hemos visto que no ha podido ser controlado por Carabineros de Chile, destacar que han hecho el mejor de sus esfuerzos, pero la comuna es inmensa y no cuentan con todos los medios. Este retroceso a Fase 2 también tiene que ir de la mano con apoyo a la actual Subcomisaría”.

El edil ha señalado que esta retroceso debe tomarse como una luz amarilla “porque la cuarentena será solamente los días de semana, pero si nos cuidamos y logramos avanzar a fase 3 va a depender solamente de la población de Longaví, de no relajarnos por el hecho de estarnos vacunando, recordar que aun falsa la segunda dosis. No nos relajemos, mantengamos distancia, recordar el lavado frecuente de manos y el uso de mascarilla, son las cosas que tenemos que hacer para volver a estar en fase 3 que nos tenía con una tranquilidad mediana. Hemos visto que Linares está también muy complicado, así como Parral y las comunas cercanas, entonces no podíamos estar tan tranquilos nuestra población se relajó un poquito. Sabemos que ahora en tiempo de verano es complejo, mucha gente de Linares venía a nuestra feria y eso nos asustaba, veíamos que en cualquier momento podían aumentar los casos en nuestra comuna”.





Ejército fiscalizará:

Frente a la situación que enfrenta a partir de hoy la comuna de Parral, el Ejército, a través del Jefe de Fuerzas, Mayor Omer Cerón instó a las comunas afectadas por las restricciones “a cumplir las normas y medidas sanitarias. Las Fuerzas Armadas y de Orden vamos a controlar que eso se cumpla, y vamos a tener también una mirada de cooperación y de apoyo a la ciudadanía. En ese sentido, aquellas personas y actividades esenciales que deben continuar cumpliendo sus labores, se van a desarrollar en forma normal conforme a las exigencias. Las fuerzas armadas están para apoyar a la ciudadanía y a las autoridades en el cumplimiento de las normas sanitarias. Vamos a controlar en las noches durante los toques de queda a partir de las 10 de la noche. Espero que la gente cumpla estas normas, y que por favor no salgan de sus casas, insisto, va todo en beneficio de la ciudad. Nos estamos vacunando y estamos haciendo todas las acciones sanitarias, nosotros como fuerzas armadas nos vamos a asegurar de que eso se desarrolle en forma excelente”.