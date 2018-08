Nacional 05-08-2018

Comunas vecinas a Providencia no descartan multar a quienes compren en el comercio ambulante

"Evidentemente que Providencia se ponga más estricto nos va a afectar, porque significa que algunos comerciantes ambulantes van a querer desplazarse a Las Condes". Con esas palabras, ayer el alcalde Joaquín Lavín explicaba a Emol uno de los factores que consideraron para aprobar una ordenanza municipal que sancione esta práctica. Es por esto que este medio consultó a las comunas vecinas a la que dirige la alcaldesa Evelyn Matthei, como Ñuñoa, Independencia y La Reina, sobre el panorama actual de venta ilegal en las calles, si les parece efectiva la ordenanza de estos municipios y si adoptarían esta misma decisión.

En el caso de Santiago, los datos entregados por la municipalidad que datan desde enero de 2017 hasta el 25 de julio de 2018, dan cuenta de que se han multado a 150 clientes y que 1.620 personas han sido detenidas y citadas a los juzgados de policía local. En el caso de Ñuñoa, el alcalde Andrés Zarhi explicó el panorama de la comuna: "El comercio ambulante está bastante controlado, gracias a un trabajo que estamos realizando desde abril en coordinación con carabineros y Metro". "Por mi parte, me he reunido con la subsecretaria de Prevención del Delito (Katherine Martorell) y con el subsecretario de Economía (Ignacio Guerrero) para encontrar una solución a vendedores ambulantes, para que puedan establecerse con un emprendimiento formal", añadió. Al ser consultado sobre las iniciativas de sus pares de Providencia y Las Condes, destacó que "aplaudo las iniciativas de nuestras comunas vecinas, que se veían fuertemente asediadas por el comercio no establecido. En Ñuñoa no dudaremos adoptarlas en caso de que sea necesario". Por otro lado, en la comuna de Independencia, si bien no limita con Providencia, sí existen focos de comercio ambulante. Es por esto que el alcalde Gonzalo Durán dijo a este medio que "podríamos ver este año la implementación de las multas" para quienes participen en la compra y venta ambulante.