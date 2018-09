Crónica 12-09-2018

Comunicado del Diputado Rolando Rentería sobre informe de Contraloría acerca del Departamento de Educación Municipal de Linares

De acuerdo al informe final Nº 231/2018, de Contraloría Regional del Maule, sobre el Depto. de Educación Municipal de Linares, informo que: Las declaraciones y escritos en medios de comunicación y redes sociales que conciernen a mi persona como responsable de situaciones que se detallan en el informe señalado, han sido realizadas en forma muy mal intencionada.

Por lo anterior, y para clarificar a la comunidad en general a lo que me compete indico lo siguiente: - 1) El Informe en cuestión señala que el periodo de revisión abarca desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, siendo que alude antecedentes hasta el año 2018. –

2) Durante los periodos en que me desempeñé como Edil, el Depto. De Educación bajó considerablemente el déficit financiero, quedando un saldo en contra de $ 285.516.146, considerando que el sistema educativo, como servicio traspasado, no es financiable en un 100%, y el saldo en contra corresponden mayoritariamente a sentencias judiciales (Bono Proporcional). –

3) Según los gastos no acreditados correspondientes a los honorarios del abogado, Sr. Ludwig Siriesoj Seizaburo Marc Bornand Manaka, cabe destacar que, en primera instancia el contrato fue por un periodo de 9 meses, donde al constatar que no cumplía con lo establecido contractualmente, se procedió a dar por finalizado sus servicios al cuarto mes.

4) Con respecto a los gastos relacionados con insumos y/o materiales de las escuelas y/o liceos, transporte y mantención de plataforma de organización y control que son justificados por el Plan de Mejoramiento Educativo, debo indicar que los hallazgos del ente fiscalizador son subjetivos. Dichas acciones permanentemente son revisadas en cada unidad educativa, de acuerdo a las directrices del MINEDUC. Cabe destacar que hasta el año 2015, las unidades educativas, por medio de la Subvención Escolar Preferencial, tenían la posibilidad de contratar locomoción para los estudiantes, según justificación en los Planes de Mejoramiento, pero durante el año 2016 se reformuló el uso de recursos, por medio de la SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN, y el transporte de los colegios aludidos ya estaban licitados, por lo que era imposible dejar sin efecto el contrato y sin servicio a los estudiantes de acuerdo al requerimiento de los Directores de Establecimiento.

De acuerdo a esto, señalo categóricamente, que en ninguno de los hallazgos que se me involucra y responsabiliza, se actuó en forma irregular, pues los funcionarios del Depto. de Educación Municipal, que sirvieron durante mi período siempre trabajaron en forma honesta y profesionalmente, lo que se puede constatar en la página www.contraloria.cl al leer el informe. Con respecto a los demás hallazgos de éste, tales como: cheques en blanco, correlatividad de documentos, conciliaciones bancarias, denuncia atendida por la entidad fiscalizadora, anticipos a rendir cuentas, decretos de pagos no proporcionados, entre otros, no corresponden a mi periodo, siendo responsabilidad de la actual administración.



(Rolando Rentería Moller, Diputado)