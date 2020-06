Deporte 19-06-2020

Comunicado oficial

Mediante el presente comunicado el Club de Deportes Linares informa a sus socios, hinchas, comunidad y medios de comunicación lo siguiente:



1.- Este Directorio ha solicitado con fecha 10 de junio al Gerente General de la rama de fútbol profesional del club señor Gabriel Artigues, que el dinero aportado por CONMEBOL, a través de la A.N.F.P., para los clubes de la 2da división, se destinarán en directa ayuda al plantel y cuerpo técnico, como gesto de ayuda o aporte social, producto que la institución se acogió al artículo 45 del código civil, que entre sus restricciones, es cesar el ingreso para los trabajadores debido a la pandemia.



2.- Con fecha 13 de junio, cómo respuesta al oficio 13/2020 (10 de junio), el señor Artigues ha informado a este directorio que el dinero ingresado a través de la ANFP, a la cuenta de la sociedad Lister Rossel S.A.D.P. donde solo él tiene acceso y poderes vigentes a la fecha, se destinó a pagar obligaciones contractuales del mismo trabajador y otros gastos menores.



3.- Lamentamos que nuestra solicitud, al señor Gabriel Artigues, no tuviese lugar, tomando una decisión pragmática y unilateral, distante a la realidad del país y el nulo gesto de humanidad, acercamiento con el plantel y/o cuerpo técnico. Es conocimiento de todos la delicada situación que viven los trabajadores, especialmente nuestros jugadores de 2da división, a los cuales, con el esfuerzo de este directorio y todo el club, se ha logrado apoyar a través del municipio local, alcalde, concejales, socios e hinchas.



4.- Concluir que este tipo de actitudes vienen a reafirmar aún más la decisión tomada por este directorio, representando el pensamiento del Club, cuando se pidió la salida y renuncia del señor Gabriel Artigues. Importante contextualizar que a la fecha no existe ningún acuerdo por el alto valor que está solicitando para cesar sus funciones en la Sociedad Lister Rossel.



Club de Deportes Linares



Linares, 15 de junio de 2020



