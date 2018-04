Social 19-04-2018

Comunidad educativa del Instituto Comercial de Linares se capacitó en lengua de señas

“Facilitando la Comunicación entre Estudiantes Sordos y Profesores”, fue el nombre el proyecto financiado por la División de Organizaciones Sociales que fortaleció la inclusión en el establecimiento educacional.

El ingreso de un estudiante sordomudo al Instituto Comercial de Linares el año 2017, motivó a que el Centro General de Padres del emblemático politécnico de la Villa San Ambrosio, postulara al Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FFOIP), de la Seremi de Gobierno, para ejecutar el proyecto “Facilitando la Comunicación entre Estudiantes Sordos y Profesores”.

Un total de 55 mujeres y 60 hombres de la comunidad educativa fueron los directos beneficiados en capacitación en lengua de señas, cultura sorda y adecuaciones curriculares para profesores y asistentes de la educación gracias al aporte de 2 millones de pesos provenientes del FFOIP y que culminó la jornada del martes, con la certificación del proyecto.

La directora del Instituto Comercial, Jacqueline Concha dijo que “el paso por esta vida se justifica si somos capaces de ir cumpliendo sueños y este es uno de ellos: hacer viva la inclusión en este establecimiento educacional. No teorizamos con la inclusión, somos inclusivos, y eso marca diferencia y agrega valor a la calidad humana”,

Por su parte, Jorge Guzmán, Seremi de Gobierno, manifestó que “tener la oportunidad de participar el día de ayer en Linares, en una actividad tan importante como la de formar y capacitar a profesores en lenguajes de señas nos llena de orgullo y nos señala que estamos en el camino correcto, me quedo con una frase de la Directora, que nosotros no teorizamos con la inclusión sino que somos inclusivos, eso es lo que debemos buscar y eso lo que debemos apoyar que las personas se puedan desarrollar íntegramente a través de los medios que dispone el Estado ”.

El FFOIP es un fondo concursable de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que administra un consejo nacional y sus respectivos consejos regionales, el que tiene por objetivo financiar iniciativas de carácter local, regional y nacional y cuya finalidad sea la promoción del interés general en materia de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente, o cualquiera otra de bien común, regulado por regulado por la Ley N°20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública