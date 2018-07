Deporte 24-07-2018

Con 20 puntos: Albirrojos cerraron la primera rueda del torneo con una igualdad en Rancagua

Desconcentración en el último minuto les costó caro.

No se dio la cábala que señala que nuevo entrenador gana el equipo. Pero, el “depo” estuvo a pocos minutos de haber conseguido los tres puntos en un partido que si bien es cierto no fue muy atrayente, porque si analizamos en el duelo fueron escasas las ocasiones en la primera parte, la más concreta fue un balón en profundidad para que Julio Castro, anotara, aunque el portero Cristian Conejeros estuvo muy atento para salvar a su equipo. Con el cero a cero se fueron al descanso en el primer acto.

En la etapa de complemento una mano del jugador de Rancagua Sur, en el área que fue reclamada por los jugadores albirrojos y sancionado por el juez del partido. Frente al balón Johann Barrera, quien con clase disparó desde los 12 pasos concretando para los forasteros que vistieron de azul, colocándose en ventaja, a los 48 minutos. Claro, que luego de una desconcentración que fue fatal tras un lanzamiento lateral, donde la pelota llegó al jugador Matías Pinto, quien se sacó la marca del defensa linarense se dio vuelta y sacó un tremendo disparo que no tuvo resistencia por parte del portero David Pérez, decretando a los 89 minutos la paridad para Rancagua Sur.

Una de las quejas que hemos escuchado ha sido la superficie sintética en que ha jugado Linares, pero no es la primera vez que los jugadores están disputando un duelo en este tipo de cancha, no nos engañemos. Creemos que este tema ya no debiera preocupar y que hay que trabajar para estar concentrados en los 90 minutos. Puesto que duele que los tres puntos ya estaban en el bolsillo y no supieron retenerlos.

En 90 minutos no podemos evaluar al técnico Rubén Martínez, que recién llevaba una semana en la previa del viaje a Rancagua. El propio estratega, al término del partido alabó el desempeño de sus dirigidos: “quiero destacar la entrega de los jugadores, siempre sacar un punto en calidad de visitante es positivo. Llevamos muy pocos días trabajando y lógicamente que tenemos que mejorar sobre todo estar concentrados porque los partidos finalizan cuando el juez toca el pitazo final. Pero, reitero hoy quedo satisfecho por la entrega”.

ESTADÍSTICAS

Rancagua Sur (1): Cristian Conejeros, Diego Bernard, Iván Ampuero, Pablo Rivera, Mitchell Lagos, Matías Pinto, Ignacio Arce, Frank Muñoz, Ignacio Núñez, Matías Miranda, Felipe Medina. DT Nelson Fuentes.

D. Linares (1): David Pérez, Alejandro Fariña, Bastián Irribarra, Marco Arriagada, Diego Fuentes, Javier Parra, Matías Parra, Johann Barrera, Felipe Tenorio, Edgar Saldaña y Julio Castro. DT: Rubén Martínez.

Goles: Johann Barrera (Linares) y Matías Pinto (Rancagua Sur)

Amarillas: Bastián Irribarra (DL) y Pablo Rivera (RS)



NÚMEROS ALBIRROJOS EN LA PRIMERA RUEDA

Finalizó la primera etapa del campeonato de la Tercera División, y no se cumplió el objetivo que era lograr estar entre los dos primeros. Demos un vistazo a las estadísticas que siempre son necesarias. Deportes Linares, jugó 14 partidos de los cuales se dividen 7 de local y 7 de visita. Sumó 20 puntos, 12 jugando de local y 8 de visita. De local, 57% y 38% de visita. Con 5 triunfos y 5 empates con 4 derrotas. Los albirrojos, marcaron 17 tantos y les anotaron 13 con más 4 de diferencia.

LISTOS LOS CLASIFICADOS

Limache, fue el campeón del primer semestre con una extraordinaria campaña con 38 puntos, uno de los primeros clasificados para la liguilla final. El otro es el cuadro de Lautaro con 27 unidades. Ahora la tarea para ambos cuadros es no descender del octavo puesto para mantenerse en zona de clasificación. Los dos restantes equipos saldrán en esta segunda rueda que se inicia este fin de semana. Donde el sistema de clasificación es el mismo desde un comienzo, los dos primeros de la primera rueda en este caso (Limache y Lautaro) con los dos primeros de la segunda patita que comienza a definirse el próximo fin de semana. Señalar que la tabla continúa con el mismo puntaje. En el fondo son los 4 primeros de la tabla general los que disputarán la liguilla del ascenso.

RESULTADOS

Municipal Salamanca 2 – Ovalle 0

Rancagua Sur 1 – Linares 1

San Joaquín 3 – Osorno 2

Macul 1 – Lautaro 3

Tomas Greig 1 – Limache 4

Colina 1 – Rengo 1

Trasandino 1 – Mejillones 1

Tabla de posiciones

Como lo habíamos señalado ya están listos los clasificados para la liguilla final, Limache que tiene 38 puntos, y Lautaro con 27 puntos. En el tercer lugar quedó Salamanca con 26, Colina con 24, Trasandino con 23, Municipal Santiago con 21, Ovalle con 20 y +7, Linares con 20 y +4, Rancagua Sur con 20 y +2, Rengo con 19, Real San Joaquín con 15, Osorno con 12, Tomás Greig con 9, Mejillones con 8 y Macul con 6.

Próxima fecha primera de la segunda rueda

Ovalle – Mejillones

Trasandino – M. Santiago

Colina – Limache

T. Greig – Lautaro

Macul – Osorno

San Joaquín – Linares

Rancagua Sur – Salamanca



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo