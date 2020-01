Política 30-01-2020

Con 6% de aumento de cotización se despachó reforma previsional desde Comisión de Hacienda



Con la aprobación del 6% de aumento de cotización se despachó desde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el proyecto que mejora las pensiones solidarias y el sistema de capitalización individual, crea nuevos beneficios de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia e introduce modificaciones en diversos cuerpos legales.

En concreto, la disposición señala que "el empleador y el trabajador independiente deberán efectuar una cotización, de su cargo, equivalente a un 6 por ciento de las remuneraciones y rentas imponibles. De esta cotización, un 3 por ciento será destinado al Ahorro Previsional Adicional y un 3 por ciento será destinado al Programa de Ahorro Colectivo Solidario".

Hay 4 puntos a considerar en el proyecto de ley:

1. Subir el beneficio de las mujeres, de 2,5UF a 2,7 UF, de modo de llegar a un monto cercano 90 mil pesos, para aquellas que hayan cotizado más de ocho años.

2. Extender de 10 a 20 años el plazo para restituir los recursos extraídos desde los Fondos Soberanos (650 millones de dólares) que se destinarán a suplir el déficit de los primeros años del sistema solidario. Además, se deberá considerar una moneda nacional, como la UF, y no el dólar.

3. Fortalecer la entidad pública (CASS) que estará a cargo de administrar el 6% de cotización adicional y los seguros sociales asociados. En este plano se elevaría su estatus al de una agencia.

4. Traspasar al Fondo de Ahorro Colectivo aquellos dineros no reclamados por los titulares o sus herederos que permanecen en las cuentas individuales (aprox. 300 millones de US), lo que permitirá mejorar los beneficios de ahorro solidario.