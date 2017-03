Deporte 14-03-2017

Con algunas dudas: Albirrojos continúan invictos

Vencieron a un débil equipo de Quillón

Da la sensación que los dirigidos por el técnico Manuel “monono” González, todavía tienen una tarea pendiente: tratar de ser protagonistas y no perder el balón en el complemento. Quizás pueda ser porque están en pretemporada, pero less ha pasado en todos los partidos amistosos que han sostenido donde se aprecia un bajón físico y futbolístico en el segundo acto.

Con poco público, cerca de 40 personas en un horario poco habitual, el sábado pasado a las 11:00 de la mañana en el polideportivo Tucapel Bustamante Lastra, se disputó un nuevo apretón con miras al torneo de Tercera División. Aunque el triunfo fue para los linarenses con anotaciones de José Rojas y Cristian Liencura. Lo único lamentable fue la lesión de éste último elemento que podría estar ausente durante algunos días.

Fue un partido donde se notó que era un entrenamiento, como lo expresó un socio: “el equipo no jugó a nada, frente a un rival de menor categoría. Con problemas en lo físico creo, que debe ser producto de la pretemporada, pero en los partidos oficiales debe haber más entrega “.

De acuerdo a las averiguaciones que hemos realizado, la noche albirroja estaría programada para el sábado 25 de marzo, ante el equipo de Tercera División B, el Club Deportivo Buenos Aires de Parral.

ANÁLISIS TÉCNICO

Quien tiene una visión distinta del equipo es el estratega que hace su debut en una banca de esta categoría, Manuel González: “ pienso que vamos mejorando , hay que recordar que estamos en pretemporada , nuestra política es que siempre tenemos que tener trabajo exigente con balón . Quiero destacar el esfuerzo de mis dirigidos porque ha sido una exigente pretemporada y no tuvimos mayores inconvenientes”.

Los refuerzos que han llegado son Jorge Silva, Diego Fuentes, e Ivar González.

FOTO: Manuel González, técnico de los albirrojos.