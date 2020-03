Policial 31-03-2020

Con altoparlantes, Carabineros entrega prevención del Covid_19 en cada rincón de Linares



La llegada a Chile, del Covid_19 ha traído consigo adoptar diferentes estrategias de seguridad y autocuidado para la ciudadanía, con el objeto que la ciudadanía tome conciencia de esta pandemia que ha causado estragos a nivel mundial; siendo la única manera de evitar contagio y cuidar la vida, ser responsable en los métodos para disminuir la propagación del coronavirus.

Ante la contingencia, la institución de Carabineros de Chile, ha implementado en Linares, al igual que en el resto del país, una estrategia de “perifoneo” para la difusión de las medidas preventivas que entrega la autoridad sanitaria durante los patrullajes que se desarrollan en todo el territorio, y llegar de esta forma hasta los rincones más lejanos, donde no existen acceso a las comunicaciones.

En esta labor preventiva, se dan a conocer las recomendaciones indispensable para el contagio, como es evitar las aglomeraciones; no salir de casa si no es estrictamente necesario; cubrir la boca y nariz al estornudar; lavado frecuentemente de manos con agua y jabón; y mantener el distanciamiento social, entre otras informaciones, a su ve se resalta la forma de adquirir salvoconductos o permisos temporales según sea la eventualidad, y respetar el toque de queda, ya implementado hace una semana en todo el país.

Además el personal de las Oficinas de Integración Comunitaria de la Comisaría de Linares, se mantiene de forma constante efectuando la entrega de mediadas de autocuidado y seguridad en diferentes punto de relevancia de la comuna, labor que ha ido marcando la pauta por la contingencia que atraviesa el país y a vitar la propagación del contagio del Coronavirus.