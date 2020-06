Agricultura 27-06-2020

Con aplicación de medidas especiales por COVID-19 Autoridades verifican continuidad de proceso agroproductivo en el Maule



Para verificar la continuidad del proceso productivo y agroexportador de la región, las autoridades maulinas están realizando un circuito de visitas por distintas plantas agroindustriales que ahora se encuentran en pleno procesamiento de kiwis y manzanas.

La Seremi de Agricultura, Carolina Torres; el Director Regional del SAG, Fernando Pinochet, y la Directora Regional de ProChile Maule, Julieta Romero; visitaron la semana pasada varias empresas en Maule Sur y esta semana se trasladaron a Maule Norte. En cada caso, fueron acompañados de los gobernadores respectivos, María Claudia Jorquera en Linares y Roberto González en Curicó, para reunirse brevemente con los ejecutivos de las plantas y los inspectores SAG que se encuentran desarrollando las labores de certificación de los embarques. Esta actividad, así como toda la relacionada con las importaciones, no se ha detenido aunque se han ajustado los protocolos producto de la emergencia sanitaria.

Entre las empresas visitadas se encuentran el vivero de exportación Biotecnos que produce plantas frutales como arándanos; la planta CenLinares de Copefrut y la central frutícola San Esteban que procesan arándanos, cerezas y manzanas; el packing Aurora Australis y la Exportadora Andinexia S.A, estas dos últimas con inspección en línea en cerezas en la pasada temporada.

Respecto de la finalidad de estas visitas, la Seremi de Agricultura, Carolina Torres, señaló que el sector lleva muchas semanas de adaptación a las nuevas condiciones: “desde que comenzamos a visualizar las repercusiones mundiales de esta pandemia, el sector agrícola productivo y agroexportador nos pusimos a trabajar, entre todos los gremios y los actores públicos y privados, para revisar nuestros protocolos de buenas prácticas y normas de calidad, inocuidad, higiene y bioseguridad que habitualmente maneja el sector. Vimos que era necesario reforzar las medidas, ser más estrictos aplicando sobre todo el tema del distanciamiento social y de reducir la concentración de personas para mantener una trazabilidad adecuada ante la eventualidad de un contagio”, explicó.

En cuanto al resultado, señaló que es satisfactorio ya que el agro no puede parar porque la producción agrícola es un continuo y por eso están en constante supervisión de las empresas: “Estamos muy contentos porque el sector ha dado muestras de mucha responsabilidad y ha aplicado las nuevas normas con mucha dedicación. Este es un sector que no puede parar, que es catalogado como esencial, pero que su continuidad depende de todos y por eso estamos verificando que el proceso frutícola se mantenga resguardando la seguridad de todos los trabajadores”, señaló.

Continuidad en proceso exportador

En ese mismo sentido, el director regional del SAG Maule, Fernando Pinochet, recordó que su servicio ha continuado sus prestaciones. “Como Servicio estamos muy preocupados de verificar en terreno el cumplimiento y operatividad de las inspecciones que están ejecutando nuestros funcionarios y funcionarias, las cuales contribuyen a continuar con el proceso agroexportador de la región. Es importante destacar que durante este periodo de pandemia, el SAG no ha dejado de entregar los servicios de inspección de fruta que las plantas han requerido, por tanto, estamos haciendo todo lo posible para que el proceso siga su curso en forma normal", indicó el director.

Del mismo modo, la directora de ProChile Maule, Julieta Romero hizo énfasis en que si bien las personas están confinadas, los productos siguen en movimiento porque todos necesitamos abastecernos y por eso es tan importante dar continuidad a la cadena: “Agradecemos a los empresarios que han tomado todas las medidas necesarias para proteger a sus trabajadores y seguir con las producciones de alimentos, muchos de los cuales llegan a los principales mercados del mundo. En ProChile estamos trabajando para mantener la promoción de nuestros productos exportables en estas nuevas condiciones virtuales donde, las personas no pueden viajar pero los productos se mantienen en tránsito. Por eso estamos tan comprometidos como las empresas para que la producción y comercialización no pare y los invitamos a contactarse con nosotros para orientarlos y apoyarlos en estas nuevas condiciones”, dijo Julieta Romero.