Con bajas temperaturas: Albirrojos continúan su preparación para el partido ante Rancagua Sur



Encuentro está programado para este sábado al mediodía en la región de O’Higgins



Aunque no hay claridad, en torno al compromiso,por la polémica que se vive en torno a la Tercera División, del fútbol chileno. Esto a raíz de una acusación de un intento de soborno. El hecho fue protagonizado entre las escuadras de Club Deportivo Rancagua Sur y Lota Schwager, que nuevamente se ve envuelto en temas complicados. Y es que, desde Rancagua, acusaron que la gerencia del cuadro lotino habría intentado sobornar a los jugadores de Rancagua Sur.

Incluso ayer se debía jugar el tan publicitado encuentro y la ANFA lo suspendió para investigar los acontecimientos.

La gente de Rancagua Sur, dijo: “creemos necesario informar a la opinión publica e hinchada de una lamentable situación ocurrida en la previa del duelo que nos enfrentaba a Lota. Durante la jornada del lunes 18 de julio un integrante del plantel fue contactado por un personero que expuso vínculos con la institución carbonera. Con el objetivo de reunirse para tener una conversación relacionada a temas futbolísticos. Asimismo, apuntaron que no fue más que un ofrecimiento económico para que nuestros jugadores no se presentaran o no compitieran en el partido que a la postre fue suspendido. El presidente de Rancagua Sur, apuntó los dardos a Mario Salgado, quien fue entrenador de Lota y sigue ligado al club como el responsable del soborno.

Del cuadro de Rancagua lamentaron profundamente que estas prácticas venga a ensuciar este lindo deporte”.

O sea, nuevamente las aguas no están quietas en esta división. Los albirrojos se dedican a observar con mucho detenimiento lo que ocurre, porque el próximo rival será el cuadro de Rancagua Sur. Ayer, hubo nuevamente problemas de canchas en el estadio, como lo manifestó el concejal y presidente de la comisión fútbol, Cristian González Monsalve, y tuvieron que acudir raudamente a la Escuela de Artillería, para que el director de este plantel, les facilitara la cancha. Afortunadamente no hubo inconvenientes y Deportes Linares pudo realizar su trabajo matinal, soportando la baja temperatura.

El técnico Luis Pérez Franco, espera que el partido se pueda jugar tal cual está programado: “la verdad que no sabemos lo que puede pasar, producto de los últimos acontecimientos que involucran a Rancagua Sur y Lota. Pero, nosotros nos estamos preparando de la mejor forma para terminar esta primera parte. Nosotros ya estamos clasificados a la liguilla final, el equipo muy bien, motivado. Si bien es cierto tenemos bajas importantes que esperamos que se puedan recuperar para la liguilla, como lo son Carlos Svec y Camilo Soto. Trabajamos en este recinto, agradecer a Cristian González, porque no había cancha”. En torno a la consulta sobre los jugadores que no habían jugado y que ahora han tenido la posibilidad, agregó “bueno estamos muy contentos, en el caso de Benjamín Villar, un chico que respondió, le tocó jugar un partido complicado. Tuvo mucha personalidad y por supuesto esto es positivo porque vamos sumando jugadores para la liguilla final”.



