Deporte 27-01-2021

Con calculadora en mano: En los albirrojos renacieron las esperanzas tras últimos resultados



Quedaron a dos puntos de Vallenar y a tres de Concepción

Al rojo vivo esta el torneo de la Segunda “Profesional”. En la parte de arriba hay dos cuadros que están luchando por el ascenso: Lautaro de Buin con 40 unidades y el almirante Arturo Fernández Vial, con 38. En tanto que, en la parte de abajo, cuatro elencos quieren zafarse de caer a los potreros: Deportes Linares, con 17; Deportes Vallenar, 19; Deportes Concepción, 20; y Deportes Colina, 21. De estos, Deportes Concepción tiene dos partidos pendientes, puntos que le podrían dar la llave para escapar de la puerta del descenso.

Los dirigidos por el técnico Ramon Climent recibieron con alegría los resultados que fueron favorables para ellos, como las derrotas de Vallenar y Colina, lo que renace las esperanzas de alejarse del fantasma del descenso.

LAS DOS ÚLTIMAS FECHAS DE INFARTO

Vamos a comenzar con los albirrojos, que son los actuales colistas del torneo, por muchas situaciones que hemos dado a conocer en estas mismas páginas. En conversación con el presidente Mauricio Loyola y de acuerdo al calendario, a los del Maule Sur les quedan dos partidos. El primero de ellos frente a Deportes Colchagua, equipo al que le ganaron en Rancagua, esta vez será en Talca, fecha que aún no ha sido ratificada por la ANFP. La segunda y última expedición es en la región metropolitana ante Colina, en un partido que podría decidir al equipo que descenderá a Tercera. Para salvarse, Deportes Linares tendrá que ganar sus dos partidos y que sus rivales directos los pierdan (Vallenar, Colina, Concepción).

Por su parte, el equipo de Vallenar deberá jugar de local ante Independiente de Cauquenes y cerrar su participación de forastero ante Deportes Concepción, en el estadio Ester Roa.

El equipo penquista, si bien es cierto tiene dos partidos pendientes. El primero se disputará este sábado 30 de enero a las 17:00 horas, un partido clásico frente a Fernández Vial y el próximo el día martes 2 de febrero a las 18:00 horas con el puntero, Lautaro de Buin, en Concepción.

Otro de los elencos que también no está del todo salvado es San Antonio Unido, que jugará esta tarde a contar de las 18:00 horas frente a Lautaro de Buin, el líder de la competencia.

Deportes Colina también está complicado en la tabla de colocaciones con 21 puntos. En su caminar deberá enfrentarse a dos rivales que luchan por objetivos diferentes, Fernández Vial, por ascender, y Deportes Linares por no descender.

Así como están las cosas y con calculadora en mano, es muy posible que en el último partido con Colina, Deportes Linares, decida su suerte en esta división.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo