21-07-2020

Con creatividad y paciencia, canoístas de Cem-Maule realizan entrenamiento remoto



Definitivamente este año no habrá torneos nacionales por efectos del Covid-19, aunque se mantiene programado el Campeonato Sudamericano Juvenil a realizarse en Uruguay.







Debido a la pandemia por Coronavirus que enfrenta nuestro país, los campeonatos nacionales de canotaje que estaban agendados para el segundo semestre del presente año, fueron cancelados.

Solo se mantiene el Campeonato Sudamericano Juvenil con sede en Uruguay, previsto para el mes de noviembre, aunque sujeto a confirmación.

A cuatro meses desde que se desató la crisis sanitaria, la Escuela de Canotaje del Programa “Crecer en Movimiento” del Mindep-IND, se ha mantenido en permanente actividad, aunque desde las casas de los deportistas.

Al respecto, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez expresó “nuestro equipo regional ha continuado entrenando con mucha dedicación, en especial nuestras jóvenes promesas, los que son un total de 13, ellos han puesto énfasis en el trabajo de acondicionamiento físico, por cuanto es sabido que la técnica deben trabajarla en agua y por efectos de la pandemia, no pueden entrenar en el río. El canotaje es un deporte estratégico en nuestra región y el mejor ejemplo es Karen Roco de Constitución que ha clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio”, dijo la autoridad del deporte regional.

La experiencia de entrenar en casa no ha sido fácil para el equipo.

Su técnico Raúl Jara describió la forma en que han tenido que planificar los entrenamientos en tiempos de pandemia “hemos utilizado la modalidad Skype para entrenar. Básicamente preparándonos el umbral aeróbico, la tonicidad muscular y un poco de técnica, implementando simuladores de kayak que nos han servido para asimilar la técnica del paleo en casa. La preparación técnica no es lo mismo. El canoísta tiene que tener contacto con su embarcación y con el agua. Las sensaciones sobre un kayak son esenciales. Aquello permite desarrollar ciertas cualidades como la fuerza y la resistencia. Necesitamos trabajar la parte específica y eso solo se hace en el río”.