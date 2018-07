Deporte 07-07-2018

Con debut bajo los tres tubos: Albirrojos quieren seguir invictos en el Tucapel Bustamante Lastra

Partido ante Provincial Ovalle se juega desde las 17:30 horas

Fue una semana de reflexión la que vivieron en el “depo”, luego del papelón que realizaron ante el débil equipo de Osorno, quienes a costa de Linares sumaron su primer triunfo. Si hasta el timonel albirrojo no lo podía creer, pero ahora saben que no hay margen de error, aunque podrían depender de Lautaro de Buin, ya que gracias a un reclamo de puntos quedó más arriba que Linares.

Por eso son fundamentales sumar estos tres partidos de local con Provincial Ovalle, Rengo y Municipal Salamanca. Esos nueve puntos deben quedar sí o sí en casa. Sin duda que la novedad para esta tarde es el debut jugando por Deportes Linares en esta división de René Covarrubias, quien el año 2015 defendió el arco cuando los albirrojos competían en la Segunda Profesional. Ahora con una gran madurez esperaba su oportunidad y cumplir con el tiempo porque había jugado en Tomas Greig.

COMO LLEGAN

Al frente Deportes Linares tendrá en esta jornada al equipo de Provincial Ovalle, que se ubica en la tercera posición con 19 puntos, dos más que los dirigidos por el “monono” González. Ha jugado en calidad de forastero en 6 oportunidades de las cuales registra tres victorias (Osorno, Rengo y Mejillones); dos empates (Limache y Municipal Santiago); una derrota (Lautaro de Buin). Vienen de una pequeña “racha” dos fechas sin conocer la derrota. Han marcado 21 tantos y han recibido 11 goles en su portería.

Los albirrojos en cambio llegan dolidos tras la derrota en Osorno, donde sufrieron la expulsión de dos jugadores. El resto está en condiciones y realizaron un mea culpa porque no tienen margen de error los puntos deben dejarlos en el polideportivo de la calle Rengo.

CON NOVEDADES

De acuerdo a lo observado y confirmado por el timonel Marcos Álvarez, el “depo” saltará al césped del Tucapel Bustamante, con: René Covarrubias, en portería debutando esta temporada; Valther Rozas, Bastián Irribarra, Alejandro Fariña, Diego Fuentes, Cristian Castillo, Johann Barrera, Felipe Tenorio, Eliacer Pérez, Aarón Araya y Julio Castro.

Otra de las novedades es la vuelta de Lucas Mondaca, después de una larga lesión, y quien estará en la banca esta tarde. Completan la citación los jugadores Juan Aravena, Diego Terán, Hans Cabezas, Alan Marca, Cristian Monsalve y Edgar Saldaña.

LA PREVIA

“Estamos muy esperanzados de lo que podamos hacer este fin de semana, confiamos plenamente en nuestras capacidades, en nuestro juego, en nuestro técnico y en nuestros compañeros, y decirle a toda la gente que no pierda la esperanza, porque vamos a darlo todo. Todavía nos quedan 4 partidos en esta rueda y tenemos muchas posibilidades de clasificar en la primera rueda, así que no se apresuren a emitir comentarios y que nos sigan apoyando, que vayan al estadio, porque vamos a dar la vida en la cancha y queremos quedarnos con los 12 puntos que nos quedan en la primera rueda”, manifestó Alejandro Fariña, jugador de Deportes Linares.

Felipe Tenorio, Jugador albirrojo también hizo un llamado a seguir apoyando a Deportes Linares: “Ovalle tiene muy buenos jugadores y es un rival directo, ya que ganando nos permite escalar nuevamente. Seguimos dolidos por la derrota de la semana pasada, pero estamos preparados para enfrentar a este equipo y esperamos dejar los 3 puntos en casa, Porque no queremos perder el invicto en casa, esperemos que la gente vaya al estadio, la idea es que se haga sentir la número 12, para nosotros es importante que vayan, porque gracias a ellos ganamos el partido con garra”.

VALOR ENTRADAS

Los albirrojos quieren dar vuelta la página de la derrota frente a Osorno en la Región de Los Lagos, por lo que esperan que sean más de mil los hinchas que le den el apoyo durante este fin de semana. El valor de las entradas es de $1.000 para los socios, $2.000 entrada general, y para el block J y los hinchas de visita, es de $3.000.

CARTELERA

Sábado

16:00 horas Rancagua Sur – Lautaro

17:00 horas Colina – Municipal Mejillones

17:30 horas Linares – Provincial Ovalle

Domingo

15:00 horas Salamanca – Osorno

16:00 horas Real San Joaquín – Limache

17:30 horas T. Greig - Municipal Santiago

19:00 horas Macul – Rengo



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo