Deporte 16-02-2021

Con derrota Finalizó el ultimo capitulo en Segunda Profesional de los albirrojos



Técnico Ramón Climent “los clubes no deben pensar con el corazón en la conformación de un plantel”

Dicen que, terminado la batalla, son todos generales. Pero, sin duda que el mea culpa en Deportes Linares, debe realizarse. En una realidad que fue tan distinta, producto de esta pandemia, que nadie se la esperaba, por cierto. Con enormes cambios en todo sentido. Uno de ellos es que el equipo nunca jugó en su reducto de local. Segundo, para esta división se necesita tener recursos y los que aporta la municipalidad no alcanzan , por eso había que crear una SADP , con apoyo económico del máximo accionista Mauro Suiz .Los linarenses deben tener presente que la determinación que se tomó antes del arranque del campeonato , era la correcta , aunque me imagino que lo que pasó después ni siquiera los dirigentes se lo esperaban , lo que todos ya conocen muy bien .Cuando Linares , realizó una de las mejores campañas en Tercera , fue la ciudad que más gente convoco en el Tucapel Bustamante Lastra . El profesionalismo nos guste o no y pensando con la pelotita en el piso es otra cosa. Se necesitan recursos para conformar un equipo que sea competitivo, con jugadores con experiencia, por eso a pesar de la gran cantidad de técnicos, que pasaron por la banca albirroja, ninguno pudo evitar el descenso, era un “fierro” caliente. Las consecuencias productos de las equivocadas determinaciones de algunos personajes que llegaron como patrones de fundo, a la institución fueron determinantes para la vuelta a los potreros. Con jugadores que vivieron de cerca la pandemia del covid, con una alimentación paupérrima, que más se podía esperar. En el último tramo se trató de mejorar después que se dieron cuenta la Corporación y la SADP, que no podían seguir con ese famoso gallito de poder, se convencieron que la tarea era sumar no restar en sus obligaciones, reacción que convengamos fue muy tardía. Mas encima la ANFP, después de la segunda ola de covid 19, no respetó el tiempo que, merecida el plantel, para su recuperación y les programó dos partidos cada semana, así era difícil para los jugadores que a pesar de toda su entrega no les alcanzó para mantener la categoría.

El resultado que se registró en San Felipe, sólo sirvió para la estadística. Puesto que Deportes Linares, ya estaba descendido. Algo curioso los dos equipos que subieron el 2019, perdieron la categoría.

Palabras del DT

Ramon Climent, una vez finalizada la participación del “depo” en el profesionalismo dijo que “segunda división es un mundo totalmente distinto , los clubes no tienen que pensar con el corazón no es que este jugó todo el año, no error esta categoría totalmente diferente, hay mejores jugadores , con más jerarquía . Nosotros tuvimos un equipo muy joven, nuestros refuerzos no superaban los 26 años, cuando nos enfrentábamos a elementos de sobre 30 años. La calidad del jugador es otra. El año pasado lo anticipe Concepción, va a ir a tercera, porque cometió el error de contratar a los mismos, porque hicieron campaña. No hay que ser fríos, no pensar con el corazón sino con el cerebro. Cuál es nuestra realidad ahora, primero ponernos a conversar con la gente, donde el técnico tiene que preocuparse de ver a los jugadores no que lleguen dirigentes y te digan porque no deja a este elemento. Creo que la base es la organización, pruebas de jugadores debe haber, pero el que define es el técnico, independientemente que ese elemento haya realizado un campañon en otra división, yo siempre he sido franco con los muchachos que he dirigido y les he dicho tu no estas para esta división”.

Protagonistas

El goleador linarense Nicolas Barrera, realizó una evaluación de lo que fue esta temporada “fue un año muy difícil, pero luchamos hasta el último. Queríamos terminar el campeonato con una victoria, pero no se pudo y ya lamentarse es otra cosa, felicitar a mis compañeros por pelear hasta el último. Agradecido de toda la gente, a los medios, a los hinchas. Hubo algunos problemas, como lo que paso en Los Ángeles, ante Iberia, pero ojalá que se conforme un buen plantel para que el equipo vuelva pronto al profesionalismo”.

Finalmente, el capitán Bastián Irribarra, un referente del plantel dijo que “lo dimos todo, no se dieron los resultados. Las cosas al principio comenzaron bastante mal y tratamos de sobrepasar todos esos inconvenientes no nos alcanzó y pedir disculpas a la hinchada. En lo personal fue un proceso lindo que me toco vivir en esta institución con la cual subimos, pero nos tocó estar las dos caras de la medalla. Hubo un cambio de mentalidad donde se hicieron cosas buenas, ojalá que no se cometan los mismos errores, porque este club se merece estar más arriba. En lo personal agradecer por todo el cariño que recibí de esta maravillosa institución”.

Campaña albirroja

Deportes Linares, cerró su participación en el campeonato de Segunda Profesional, con una derrota ante Deportes Colina, por 2 a 1. El tanto de la paridad transitoria fue anotada a través de un disparo al Angulo entrando al área de Josué Ovalle, a los 44 minutos.

Los albirrojos, finalizaron colistas con 18 puntos, bajando de división. Disputaron 22 partidos; con 4 triunfos (Concepción, Colchagua, Vallenar, Sau); 6 empates (G. Velásquez, Independiente (2), F. Vial, Lautaro, Colchagua); y 12 derrotas (Vallenar, Iberia (2), SAU, Colina (2), F. Vial, Recoleta (2), Lautaro, Concepción, G. Velásquez, Con 19 goles a favor y 36 en contra con una diferencia de -17. El goleador de Linares, fue Nicolas Barrera, con 6 anotaciones. El equipo del Maule Sur, rompió todos los récords esta temporada, tuvo nada menos que 5 técnicos (Rodolfo Neme, Mauricio Riffo, Nibaldo Rubio, Luis Pérez y Ramon Climent). Al final ninguno de ellos, pudo salvar del descenso a los albirrojos.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo