Crónica 04-05-2019

Con diálogos ciudadanos se reforzará Ley de Convivencia de Modos

- A casi 6 meses de entrada en vigencia de nueva normativa que regula los modos de transportes la cifra de ciclistas fallecidos en accidentes de tránsito ha disminuido en un 32% a nivel nacional.

Un positivo balance a nivel nacional realizó el Gobierno al cumplirse 5 meses de entrada en vigencia de la ley de convivencia de modos normativa que, según las autoridades, más allá de centrarse en infraccionar a quienes no cumplan la ley está enfocada a generar un cambio cultural en el uso de las vías, lo que se refleja en una disminución del 32% de ciclistas fallecidos desde la entrada en vigencia de ley con un total de 85 víctimas en 2018, la estadística más baja registrada en el país durante la última década en Chile.

El Seremi de Transportes y Telecomunicaciones del Maule, Carlos Palacios, destacó la influencia de ley y además adelantó que se acercan procesos de participación ciudadana en la misma línea. “La entrada en vigencia de la Ley ha entregado herramientas que permiten generar igualdad de derechos y obligaciones en el uso de las vías, se puede observar a simple vista como han aumentado el uso de vehículos no motorizados lo que resulta positivo en muchos ámbitos, de todas formas es importante decir que se deben crear reglamentos que apoyan a la normativa y tal como en el origen de ley, estos estarán basados en el diálogo ciudadano, generaremos espacios participativos y de consulta para emanar al nivel central las verdaderas necesidades de la región en términos de seguridad vial”, sostuvo el secretario ministerial.

En la región según cifras de la SIAT de Carabineros se han cursado 8 infracciones por estacionar vehículos sobre la ciclovía y una a un conductor de bicicleta por no hacer uso del casco, mientras que la cifra de ciclistas fallecidos llega a 7 personas en el periodo de noviembre 2018 – abril 2019.