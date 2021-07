Policial 02-07-2021

Con Drone, Municipalidad de San Javier detecta extracción ilegal de áridos





Tras meses de investigación por denuncia de vecinos del sector Orilla de Maule

Funcionarios Municipales de las Direcciones de Obras, Servicios Comunitarios y Rentas llegaron hasta el Km 6 de Orilla de Maule a inspeccionar el funcionamiento de empresa que se dedica a la extracción de áridos en la ribera del río Maule. “Esto responde a un plan de fiscalizar todas las extracciones, cuenten o no con permisos, para así tener controlados y poder catastrar los sectores y ver que no se extraiga de manera ilegal con todo el daño ambiental que produce esto y también el no pago de los derechos que eso va en beneficio de la Municipalidad”, señaló Luis Paz, profesional de la DOM.

La acción se lleva a efecto sin permisos correspondientes para comercialización de áridos, únicamente con la Resolución de Calificación Ambiental otorgada por el Servicio de Evaluación Ambiental. “La extracción ilegal de áridos puede degradar el suelo, también va un tema de cuidado y protección de los cauces naturales, porque al excavar y sacar áridos cuando no están con permiso, ellos pueden sacar en el cauce del río. Lo que provoca que la fauna que está tanto en el río como la flora que está en la orilla, puede ser dañada de alguna forma. Nuestra función es fiscalizar que la RCA que están utilizando, se cumpla, de lo contrario nosotros damos a conocer la denuncia a los servicios que corresponda para que ellos fiscalicen”, indicó Paulina Albornoz, encargada de medio ambiente de la Municipalidad de San Javier.

En el lugar, se ordenó la paralización inmediata y se entregó citación correspondiente a Juzgado de Policía Local por efecto de extracción ilegal de áridos y construcción de edificación sin permisos.