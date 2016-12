Crónica 28-12-2016

Con el apoyo de Agronomía UCM Productores de ají del Maule contarán con módulo demostrativo para obtener resolución sanitaria

La iniciativa será concretada durante 2017 y permitirá procesar y comercializar los productos que hasta ahora no pueden ingresar a los mercados formales.

Con un riquísimo asado de cordero al palo, bien condimentado y con pebre, se realizó en Villa Prat, Curicó, una jornada para discutir los avances del proyecto Ají Maule, financiado por el Fondo para la Innovación y la Competitividad del Gobierno Regional del Maule. La iniciativa, liderada por la Escuela de Agronomía de la Universidad Católica del Maule (UCM), busca apoyar a los productores de ají de la agricultura familiar campesina a través del diseño y construcción de un módulo demostrativo móvil, que les permita cumplir con las regulaciones exigidas para tener resolución sanitaria.

“Este módulo demostrativo que se va a construir con el proyecto, permitirá a los productores de ají del Maule obtener la resolución sanitaria para que puedan procesar y vender sus productos, ya que en estos momentos no pueden ingresar a los mercados formales”, explicó Diego Muñoz, ingeniero agrónomo y académico de la UCM, respecto de la importancia de este proyecto.

En esa línea, cabe destacar que la región del Maule es la principal zona productora de ají del país, fruto que se utiliza para elaborar una amplia diversidad de productos, tales como merquén, pastas, salsas y ají deshidratado. Los agricultores de esta zona, sin embargo, venden la mayor proporción de su producción como ají seco, pero no procesan ni venden productos terminados en mayor escala por falta de la resolución sanitaria.

“A veces no hay posibilidades de abrirse mercado como pequeños agricultores, pero esto nos va a beneficiar no sólo para sacar productos buenos, sino también para darle trabajo a familias y a terceros”, comentó José Vásquez, productor artesanal de pasta de ají de Villa Prat.

En este encuentro también se analizaron los aspectos abordados por el proyecto hasta la fecha, como visitas técnicas nacional e internacional, diseño arquitectónico del módulo, la construcción de equipos para procesar ají, y resultados preliminares de la técnica de injertación aplicada al ají. Entre los asistentes se contó con la delegada de la Municipalidad de Sagrada Familia, Sofía Fuenzalida, representantes de Prodesal-Indap de Linares y Sagrada Familia, profesionales y académicos de la Escuela de Agronomía UCM, y los protagonistas: agricultores ajiceros de Palmilla de Linares y de Villa Prat.