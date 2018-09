Opinión 26-09-2018

Con el siquiatra

Con una carpeta en la mano y un atajo de ellas en la otra, la enfermera llama a viva voz:

- ¡María Mondacaa!... ¡María Mondacaa!...

Espera un momento y, al no aparecer nadie, deja la carpeta bajo las demás, y cogiendo otra vuelve a llamar, con cara de enviada de Dios:

¡Rosa Pérez!...

Se levanta una mujer enjuta y con cara de pájaro. –Pase-, dice la enfermera, y se va delante de ella.

Entra a la consulta y la mujer detrás.

Deja la carpeta en el escritorio del doctor y ahí se queda hurgueteando en un estante, haciedose la lesa

-Buenas tardes señora María –dice el doctor escribiendo algo.

-Me llamo Rosa…Doctor, contesta la paciente tímidamente.

-¡Ah! Rosa María -dice el doctor-. Concentrado ahora en una pintura en que aparecen un par de niños jugando.

-No doctor…, Rosa Ester.

-¡Ah!, tiene tres. ¡hmff ¡ -sin dejar de observar el cuadro-.

No doctor... Sólo tengo dos…

- -A ver, ¿Son dos o tres hijos?, le dice el doctor, dejando lo que está mirando y arrugando la frente.

-No doctor…Yo no tengo hijos…

-Ya veo, dos hijas, contesta el doctor mirando el cuadro nuevamente.

-Doctor…No tengo hijos ni hijas.

-Bueno, si es así la puedo orientar a que adopte un par – le clava la mirada el doctor-.

-Y ¿ Pa’ qué?… Si aún no quiero hijos…

-¿Y si no quiere hijos, para qué se queja diciendo que no tiene hijos ni hijas?

-Pero…, si no me estoy quejando…, doctor.

-Mire, en la oficina de partes hay un libro de quejas y no quejas.

Vaya ahí, y para la próxima consulta, el año que viene, me cuenta cómo le fue…, hasta mañana Señora.

-¡Que pase la siguiente, enfermera!



- ¡Rosa María Esteer!, llama la enfermera a viva voz.





(Manuel Antón)