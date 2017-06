Deporte 06-06-2017

Con el último aliento, Linares logró la victoria ante un débil rival

- Lucas Mondaca fue el héroe de la tarde

Un buen marco de público que llegó para darle todo su aliento a los linarenses que en los últimos partidos han dejado su tradicional casaquilla albirroja, la cual pir supuesto, se extraña. No creemos que sea cábala, pero estaban entrenando la albiazul con un nuevo auspiciador que ha confiado en la institución, gracias a las gestiones que han realizado los dirigentes.

En lo futbolístico, había que resolver y romper con un maleficio que rondaba a los dirigidos por Manuel “monono” González, ya que siempre cuando la gente respondía en las gradas el equipo quedaba al debe. Pero, esta vez fue la excepción, a pesar que los locales comenzaron perdiendo, tras un obsequio del portero Juan Aravena.

Los primeros minutos tuvo a un protagonista en el césped del Tucapel Bustamante, el equipo albiazul que ya antes de los 10 se creó dos claras ocasiones para haber quebrado ese 0 a 0. José “pepe” Rojas disparaba desde fuera del área, pero sin dirección. A los 27, fue Israel Salgado, quien hizo lucirse al portero forastero que literalmente tuvo que “volar” para manotear un balón que buscaba llegar a la red.

Seguía dominando Linares, pero con poca claridad cuando debía finiquitar y con algunos reclamos del mismo Rojas, que colmó la paciencia del juez que le mostró cartulina amarilla. A los 36, el primer error del portero Juan Aravena, que se equivocó en la salida lo cual provocó un contragolpe para el cuadro de Chimbarongo, que casi lo convierte en gol el jugador Clavijo.

Luego, sería el turno de Aarón Araya, quien trató de buscar el tan esquivo tanto en el arco norte que no llegó en el primer acto. Sin duda que en el análisis de los primeros 45 minutos, Linares fue superior en el campo de juego, lamentablemente no encontraba la fórmula para finiquitar.

LLEGARON LOS GOLES CON FINAL DRAMÁTICO

Al parecer el “café” estuvo muy cargado en el entretiempo, como lo manifestaría después del partido el técnico linarense. Comenzando la segunda fracción lo tuvieron Rojas y Sierra para los linarenses. Una de las más claras llegaría a los 49 minutos, luego de un cabezazo de Lucas Mondaca, que sacó pintura del horizontal.

Un minuto más tarde llegaría el error del arquero de Deportes Linares, Juan Aravena , a quien se le ha criticado su estilo de juego, se adelanta mucho siempre, quizás un punto débil que tendrá que solucionarlo. Un balón que le llegó a sus pies por parte de su compañero le jugó una mala pasada, no le dio a la “pelotita” y apareció fantasmalmente Ítalo Sepúlveda para birlar ese balón y anotar el tanto para Chimbarongo, silenciando al respetable que movió la cabeza por este bochorno del guardatubos.

El tanto provocó un remezón en los jugadores linarenses, que buscaron por todos los sectores y a través de pelotas detenidas y disparos fuera del área, tratando de cambiar el guarismo. El técnico local, comenzó también a mover las piezas para darle más rapidez al ataque ingresando al jugador Leandro Mellado, claro que sacando a un delantero: José Rojas.

A los 65, llegaría un penal que no quiso sancionar el pito del duelo, infracción que le cometieron a Freddy Vásquez, que quedó sin cobro. Luego vino otro movimiento del estratega que sacó a Israel Salgado y colocó en su reemplazo a Estefano Saldaña. Cinco minutos más tarde sería el turno de Cristian Liencura que ingresó por Salazar.

Y llegaría la igualdad de penal luego de una mano del defensa de Chimbarongo que esta vez sancionó el juez, John Jara en el arco sur, a los 75 minutos. Frente al balón Lucas Mondaca, quien con clase eligió el lado izquierdo, pegándole al balón con borde externo con su pierna derecha finiquitando la igualdad transitoria para los albiazules y la alegría para los asistentes.

A los 83 minutos, llegaría el centro en el arco sur que fue conectado con una jugada de “tijera” por Mellado que pasó sobre el arco defendido por el portero del equipo verde.

Pero la jugada que marcó el desenlace del partido llegó a los 88 minutos, luego de un “zafarrancho” en el arco del forastero, tras una pelota detenida no la pudieron sacar y apareció la pierna del goleador Mondaca , para anidar el balón al fondo de la red, aunque la defensa del equipo visitante se quejó que nunca ingresó la pelota, pero nosotros estábamos a escasos metros del arco y observamos que efectivamente el balón fue sacado desde adentro , vale decir gol legítimo , que fue marcado primero por el guardalíneas y luego ratificado por el juez Jara.

Fue un final infartante y dramático donde se hizo justicia porque Deportes Linares fue muy superior al elenco visitante. Con esta victoria el “depo” llegó a los 8 puntos y sumó una mini racha de tres fechas sin conocer la derrota.



FOTO: Lucas Mondaca fue la figura del encuentro.



ESTADÍSTICAS

D. Linares (2): Juan Aravena, Freddy Vásquez, Alejandro Fariña, Diego Fuentes, Franco Cáceres, Cesar Salazar, Lucas Mondaca, Aarón Araya, Jesús Sierra, Israel Salgado y José Rojas. DT: Manuel González.

Chimbarongo (1): Adonis Fuenzalida, Bryan Vega, Oscar Quijada, Daniel Espinoza, Cristóbal Orellana, German Riquelme, Enzo Pérez, Bryan Pardo, Noa Clavijo, Javier Durán, Ítalo Sepúlveda. DT: Fabián Valdés.

Juez (5): John Jara

Público: 604 personas