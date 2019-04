Deporte 02-04-2019

Con el último suspiro, albirrojos igualaron ante Real San Joaquín en el inicio del torneo de Tercera

- Este sábado en el Tucapel Bustamante lastra enfrentan a Osorno desde las 18:00 horas

Tal cual lo habíamos comentado en la previa del encuentro del sábado. Lo dijimos en estas mismas líneas, donde dimos énfasis a que el cuadro “azul” metropolitano en su reducto se hace respetar. Una cancha pequeña y más encima sintética, que definitivamente no le acomodó a Deportes Linares.

Leve dominio del local en los primeros minutos, a ratos a pelotazos, pero con un Linares que no podía encontrarse con el estilo futbolístico que pretende Luis Pérez Franco, el nuevo estratega albirrojo. Se fueron al descanso sin goles y pocas emociones en ambos pórticos.

En el complemento, aparecieron los goles. A los 60 minutos, tras una desaplicación en la defensa de los linarenses, pelota área que captura muy bien con el pecho el jugador Álvaro Palma y sacó un tremendo disparo que dejo sin reacción al portero David Pérez, colocando la ventaja para Real San Joaquín. Fue un balde de agua fría para los dirigidos por Pérez, que a esas alturas del partido jugaban bien. Lo único es que no aprovechaban las ocasiones que tenían en el arco contrario.

El técnico tuvo que mover la pizarra para que los albirrojos tuvieran más el balón y le dio resultado. Aunque en los últimos minutos hubo más garra y actitud que fútbol. Cuando se cumplía el minuto 94, ya en los descuentos, Luis Segura recibe el balón, se va en profundidad, sacó el centro, y la pelota da en la pierna de un defensa de Real San Joaquín, y la pelota al tiro de esquina. El “bíblico” Aarón Araya ejecutó el córner que fue conectado por Brayan Núñez y la mala salida del portero de San Joaquín, le permitió al jugador linarense enviar el balón al fondo de la red. Un gol valioso para los albirrojos que les permitió rescatar un punto de “oro” en un reducto siempre muy complicado para Deportes Linares, en una cancha pequeña y con una superficie sintética.

VOCES

Deportes Linares regresó ayer a las prácticas para comenzar a pensar en su próximo rival, Osorno. Para el técnico Luis Pérez Franco, el resultado frente a Real San Joaquín, fue con sabor a poco: “nosotros quisimos ir a buscar el partido desde el primer minuto, pero no fue así. Lo rescatable fue lo que realizaron los muchachos en una cancha muy difícil, chica. Hubo mucha fricción no se puede jugar porque andan todos amontonados. Creo que lo positivo fue haber rescatado un punto que para nosotros fue valioso. Por eso ahora queremos hacer el llamado al hincha para que nos acompañe este sábado frente a Osorno, para que los puntos se queden en casa”.

El autor del empate para Deportes Linares, algo curioso fue el jugador mas bajo en estatura, Brayan Núñez, ex San Joaquín, quien confesó que eso no es impedimento para anotar goles, puesto que en los entrenamientos había convertido siete en la previa del encuentro en Santiago: “el ambiente fue complicado, nos cortaron la luz. Hicimos las cosas bien tratamos de realizar nuestro juego. En el momento del gol, recuerdo que Aarón envió el balón y yo en ningún momento perdí la trayectoria de la pelota, cuando la veo que me da en la cabeza, dije gol, porque habíamos trabajado en la semana. Pusimos puro corazón porque hubiese sido muy injusta una derrota”.

Una vez más Linares fue local en el estadio Arturo Vidal. Muchos linarenses, viajaron para apoyar al depo y por supuesto algunos que trabajan en Santiago, también se pusieron la albirroja



ESTADÍSTICAS

Real San Joaquín (1): Cortes, Ramos, Cárdenas, Medina, Guerra, Duarte, Reyes, Mejías, Peña, Palma y Ramos.

D. Linares (1): Pérez, Rozas, Tolosa, Irribarra, Pávez, Mondaca, Ahumada, Araya, Monsalve, Castro y Segura.

RESULTADOS PRIMERA FECHA

Rancagua Sur 1 – Unión Compañías 1

D. Concepción 2 – Ferroviarios 1

P. Ovalle 2 – Municipal Santiago 0

Limache 3 – Pilmahue 0

R. San Joaquín 1 – D. Linares 1

Osorno 0 – Rengo 0

Salamanca 1 – Trasandino 2

TABLA DE POSICIONES

Limache, P. Ovalle, Trasandino y Concepción con 3 puntos; Linares, Rancagua Sur, Real San Joaquín, Unión Compañías, Osorno y Rengo con 1; Mejillones, Ferroviarios, Salamanca, M. Santiago y Pilmahue 0.

Fecha 2

Rengo – Salamanca

Linares – Osorno

Pilmahue – Real San Joaquín

M. Santiago – Limache

Ferroviarios – P. Ovalle

U. Compañías -D. Concepción

Mejillones – Rancagua Sur



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo