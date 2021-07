Política 15-07-2021

Con énfasis en la descentralización asume primera mujer Gobernadora Regional en el Maule



Con todos los protocolos sanitarios correspondientes y en una sesión extraordinaria del Consejo Regional del Maule, asumió Cristina Bravo Castro, la primera Gobernadora Regional del Maule, quien marca el inicio de la descentralización en nuestro país





En el Teatro Regional del Maule y con la presencia del Delegado Presidencial, Senadores, Diputados, Alcaldes y consejeros regionales se llevó a cabo el Juramento de la primera Gobernadora Regional del Maule, a través de un acto republicano que convocó a diferentes autoridades de todos los colores políticos.



En su primer discurso como Gobernadora Regional, Cristina Bravo destacó que su primer desafío es que en “nuestra región pudiéramos visibilizar lo que nos pasaba a nosotras las mujeres. Que pudiéramos caminar libres, seguras, sin pensar en ser víctimas de algún ataque de género, es por esto que siempre tuve claro que hoy es nuestro momento, esto se vio reflejado en la elección para Constituyentes, también se creció en concejalas, alcaldesas y se eligió a una Gobernadora Regional, donde en cada elección competí con hombres y siempre salí victoriosa”.



Por otro lado, destacó que “es posible un Maule más justo, inclusivo, que llegue a todas las comunas, no por su número de habitantes, sino porque debemos tener un crecimiento equitativo y como he dicho desde mi campaña: sin comunas de primera o segunda clase”.



Agregó que quiere hacer del Maule la región más competitiva de Chile, líder y ejemplo a nivel nacional e internacional de cómo hacer bien las cosas, “podemos construir una economía más humana basada en el esfuerzo, la innovación, el talento, en el mérito y el respeto por nuestro medio ambiente, una economía generadora de buenos ingresos y empleos para toda nuestra gente y sus familias, una economía que crezca pero siempre en beneficio de todos y no de unos pocos”.