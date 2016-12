Deporte 25-12-2016

Con entrega de distinciones: Asociación de Fútbol Víctor Zavala Bravo celebró en grande sus 42 años de vida

Es curioso cómo nace esta Asociación que en tan cortos años cuenta con estadio propio, y más de 13 participaciones nacionales sub 13 con tres títulos. Todo se remonta al año 1974 cuando un grupo de visionarios dirigentes decide dar el salto y convertirse en Asociación. No fue fácil porque la Asociación Linares no admitía a los clubes que estaban en el sector oriente y que se ubicaban al otro lado de la línea férrea, con la excusa que estas instituciones tenían terrenos pedregosos y para ellos no era bien visto.

Por eso en aquellos años Claudio Cofré Veloso, y un grupo de dirigentes viajaron a Santiago, para ver si era factible que en una ciudad existieran dos asociaciones. Muy bien lo recuerda el dirigente José Villareal, quien siempre tiene esa anécdota donde debieron colocar el total de habitantes para que les dieran el pase para convertirse en Asociación.

Su primer presidente fue Luis Gavilán, pero luego tomaría la posta Claudio Cofré por largos 17 años en donde la Zavala creció y tuvo estadio propio, lo que no ha tenido la Asociación Linares. Con muy poco se hico un tremendo esfuerzo, con gente que entregó su vida y compartía todo cuando comenzaban a dar el vamos a esta moderna infraestructura. Hubo dos mujeres que también fueron importantes en este desafío: la esposa de Luis Pérez Moreno, la señora Nena, y Carmen Arévalo, esposa de Claudio Cofré, que era la mamá de todos. Ellas recorrían apoyando y dando el almuerzo a aquellos jugadores de esa época. Esas cosas- como lo señalaba Luis Lorenzo Muñoz- nunca hay que olvidarlas. Al contrario cada club debe tener un sentido de pertenencia de familia “y tenemos que seguir tirando para arriba y entregar nuestro compromiso a las nuevas generaciones”.

En la cena aniversario estuvo presente el alcalde Mario Meza y el concejal Favio Vargas. En el cuadragésimo segundo aniversario la autoridad ratificó su compromiso con esta organización: “sin duda que la Asociación Víctor Zavala Bravo es ancla del fútbol amateur en nuestra ciudad, razón por la cual nosotros en el nuevo periodo que iniciamos hemos decido tomar algunas acciones concretas con esta disciplina deportiva. En primer lugar el compromiso de poder subvencionar las distintas asociaciones del fútbol en nuestra comuna , con más de 40 millones de pesos en el año 2017 para solventar en parte los gastos de funcionamiento de operatividad, particularmente con lo que significa el arbitraje en las canchas. Esperamos en los próximos años de nuestro periodo aumentar esta ayuda. También hemos decido iniciar una clínica deportiva municipal con la finalidad de mitigar distintas patologías y daños que sufren nuestros deportistas del fútbol amateur en nuestra ciudad, producto del juego en la cancha los fines de semana. Vamos a implementar un equipo quinésico dispuesto en el gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto, en convenio con distintas universidades que nos faciliten el apoyo de profesionales de alumnos en práctica para cumplir su malla curricular. Por último, el aporte al fútbol amateur lo vamos hacer en dos etapas, la primera en el mes de marzo, y en el mes de agosto veremos el modo, buscando eso sí los criterios de vinculación de nuestros niños con las asociaciones y las instituciones que tengan su documentación al día. Por eso como tercera acción nosotros hemos dispuesto que a través de la creación de la Casa del Deporte, tenemos que ayudarles a ustedes a postular a las distintas fuentes de financiamiento. Los proyectos deben nacer de los profesionales municipales, ya que los dirigentes deportivos entregan mucho tiempo en las canchas y creemos que no es justo que además pierdan el tiempo en una serie de documentaciones que perfectamente la Corporación Municipal puede recoger con las distintas instituciones públicas”, aseveró.

En las próximas ediciones seguiremos contando algo más de la celebración de los 42 años de la Asociación Víctor Zavala Bravo , que preside Claudio Cofré Arévalo y que premió a ex presidentes , dirigentes y medios de comunicación.