Deporte 26-03-2017

Con final anticipada se inició la primera Liga de Fútbol Femenina

En un vibrante partido Leonas Blancas y Municipal repartieron puntos

Por fin comenzó a “rodar” la esférica en el campeonato femenino de fútbol, organizado por la municipalidad de Linares a través de su Departamento de Deportes que dirige Víctor Campos.

Luego del desfile donde se presentaron los equipos de damas que serán protagonistas de esta liga femenina pionera en la provincia de linares: Leonas Blancas, de la comuna de Yerbas Buenas; Nuevo Amanecer de Linares; Colo-Colo, de la localidad de Santa Elena; Estrellas Doradas, de Colbún; y el anfitrión Municipal de nuestra ciudad.

El duelo que abrió los fuegos en este torneo fue el de Municipal y Las Leonas Blancas de Yerbas Buenas. Fue un partido jugado con mucha intensidad por ambos elencos de buen ritmo físico y futbolístico por parte de las oncenas que nos hicieron disfrutar de un atrayente espectáculo.

Un primer tiempo que fue para las locales y un complemento para las de la comuna histórica. Ambos escuadras buscaron incansablemente la victoria transformando a las porteras en principales protagonistas. En tanto que la jugadora del equipo linarense, Jocelyn Pérez aprovechaba las licencias que entregaba a ratos el forastero. Mientras que en las “leonas” destacó la fuerza, potencia y rapidez de la jugadora Jeannette Salgado.

Sin duda que esta liga femenina promete, luego de ver en acción a los equipos de Municipal y Leonas Blancas, que brindaron un partido emocionante y apasionante que terminó por reflejar lo que estas jugadoras entregaron en el campo de juego. Una igualdad 3 a 3 que gustó a la fanaticada que en su mayoría era de la comuna histórica y quienes se quejaron por el arbitraje tras algunos cobros polémicos.

LAS QUE BRILLARON EN LA CANCHA

Una de la figuras del partido, del equipo de la comuna de Yerbas Buenas que dirige el profesor Enrique Castro, fue Jeannette Salgado quien argumentó que “fue un encuentro jugado a gran nivel, hubo mucha pierna fuerte pero estuvo súper entretenido. Desde pequeña me ha gustado el fútbol y estamos entrenando durante la semana para realizar un buena liga, porque somos un grupo que nos conocemos bastante bien y agradecemos la invitación para ser parte de este torneo femenino”.

También dialogamos en la visita con la jugadora Natalia Parada, quien además se matriculó con un tanto: “nosotras nos habíamos preparado bastante, pero nunca hemos participado en un campeonato de fútbol femenino, por eso estamos súper entusiasmadas que se le de auge. Hubo muchas ocasiones para haber ganado pero, fuimos muy ansiosas en los momentos claves. Lo positivo que rescatamos un punto jugando en calidad de visitantes”. Natalia, complementa su pasión por el futbol con la Universidad. Actualmente está estudiando en el primer año de Educación Parvularia.

En camarín local no había muchas sonrisas porque querían dar el primer golpe en el inicio de la Liga Femenina. Una de las goleadoras del partido fue Jocelyn Pérez, quien manifestó que “fue un partido muy apretado, nos costó un poco porque no hemos estado entrenado como antes, pero ahora nos estamos colocando las “pilas” para recuperar el nivel futbolístico. Nos sorprendió el equipo de Yerbas Buenas, por el nivel que mostró en la cancha”.

La portera del equipo Municipal, Catherine Gavilán dijo que para ser el primer partido “estuvimos un poco nerviosas, pero para el segunda fecha ya vamos a volver al nivel”. Le encanta jugar en el arco porque su padre también fue un gran portero.

Para el estratega del cuadro de Linares, Jaime “tiburón” Nova este fue un partido en que se enfrentaron dos equipos que sin duda serán protagonistas de la Liga: “creo que fue una final anticipada, jugamos frente a un equipo joven, aunque el duelo lo perdimos en el primer tiempo donde debimos haber anotado por lo menos unos cinco goles, después en el segundo tiempo el equipo rival apostó a la parte física donde nos liquidaron. Lo positivo era dar el vamos a este campeonato, llegaron las delegaciones y se realizó el desfile con los elencos que serán animadores de este torneo femenino de futbol”.

SEGUNDA FECHA

Santa Elena – Yerbas Buenas

Colbún – Municipal

Libre: Nuevo Amanecer