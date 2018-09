Deporte 04-09-2018

Con gol de Javier Parra albirrojos se vuelven a meter en la pelea

Quedaron a tres puntos de zona de clasificación

Se había comentado en la semana que no sería fácil. Y se dio tal cual lo habían analizado en la previa los dirigidos por Rubén Martínez Un equipo que se vino a refugiar en los primeros minutos y aprovechaba las escasas desconcentraciones que tuvo la defensa, además que no contaban con un inspirado David Pérez, que respondió cuando fue requerido.

Desde el primer minuto el “depo” tenía claro que el empate no era positivo, necesitan ir con todo al ataque. Recién al minuto fue Johann Barrera, quien tenía el arco norte entre ceja y ceja comenzaba a “machacar” el pórtico defendido por Nicolás Carrasco. Luego sería Felipe Tenorio, que sacó un disparo que fue atajado por el portero nortino. A los 11 un tiro libre que ejecutó el encargado de las pelotas detenidas, Mauricio Iturra. Luego sería Barrera nuevamente quien se atrevió, pero la pelota pasó un poco desviada.

Una de las escasas ocasiones que tuvo Trasandino fue un disparo de Reinaldo Ahumada, pero que fue controlado por el portero David Pérez. A esas alturas del partido estaba muy bien parado el equipo de Los Andes que estaba sacando la tarea adelante. A los 33 minutos, mano en el área del forastero que no fue sancionada por Mario Vásquez, el juez del compromiso.

Fue un verdadero cerco el que paró Trasandino en el primer tiempo. El cuadro de Ricardo González tenía una excelente línea defensiva que le estaba dando resultado al término del primer tiempo. Claro, que antes de que finalizaran los primeros 45 minutos, Edgar Saldaña fue amonestado con cartulina amarilla que traería consecuencias en el segundo tiempo.

COMPLEMENTO

El “depo” seguía llegando, esta vez sería Javier Parra, quien se atrevió y miro el arco sur. La jugada clave llegaría tras una falta que cometió Christian Zagal. Tiro libre que ejecuto el “patrón” de los balones detenidos, Iturra, quien esta vez jugó a ras de piso, no tiró el centro, habilitó a Saldaña, quien disparó y cuando el balón ya se metía en el arco un defensa despejó a medias y apareció Javier Parra para aprovechar ese momento y con un tiro potente infló la red del arco sur del estadio provocando la alegría en las gargantas albirrojas que llegaron al Tucapel Bustamante Lastra a los 50 minutos de partido.

A los 62, fue otra vez Barrera, quien a través de una jugada personal con un remate casi anota la segunda conquista para los linarenses. Minuto 65, la expulsión de Saldaña, por doble amarilla. Los albirrojos debieron jugar 25 minutos con inferioridad numérica. El estratega Martínez comienza a mover sus piezas ingresando a Diego Fuentes por Julio Castro, Eliacer Pérez por Johann Barrera y Aarón Araya por Felipe Tenorio.

Lo positivo es que Deportes Linares pudo aguantar bien las llegadas de Trasandino, que buscó por todos lados, pero los jugadores del equipo local no querían sorpresas ingratas y supieron manejar el partido con uno menos, sumando tres puntos que nuevamente ilusionan a los albirrojos con llegar a la zona de clasificación, quedando a escasas tres unidades. Hay que tener presente que los “toros” ya cumplieron con la fecha libre.

CONVENIO

En el entretiempo también se firmó un interesante convenio entre el Instituto Nacional de la Juventud, con el Deportes Linares. Lo que permitirá a los jóvenes que tengan la tarjeta INJUV, tener un 50% de descuento en las entradas cuando el depo juegue en el Tucapel Bustamante.

REELECCIÓN

El otro partido se vivió en las urnas, pero donde no hubo sorpresas, tal cual lo habíamos anticipado en la semana, Marcos Álvarez no tuvo rivales que opacaran su reelección a la presidencia, es más literalmente ganó por paliza sumando 23, votos. Aunque sólo sufragaron de acuerdo a la comisión electoral 46 socios. Un nuevo periodo que deberá cumplir hasta el año 2020.

ESTADÍSTICAS

D. Linares (1): David Pérez, Alejandro Fariña, Javier Parra, Marco Arriagada, Lucas Mondaca, Mauricio Iturra, Matías Parra, Johann Barrera, Felipe Tenorio, Edgar Saldaña, Julio Castro. DT: Rubén Martínez

Trasandino (0): Nicolás Carrasco, Felipe Lecaros, Reinaldo Ahumada, Boris Lagos, Martin Ormeño, Michel Quezada, Marcelo Cáceres, Christian Zagal, Simón Arias, Eliseo Miranda y Erick Zúñiga. DT: Ricardo González

Gol: Javier Parra, 50 minutos.

CA: Saldaña (expulsado); Mondaca (DL); Zagal y Arias (Trasandino).

Juez: Mario Vásquez (4)

Público Controlado: 802 personas

Recaudación: Un millón 34 mil pesos

Resultados

Macul 1- Ovalle 1

San Joaquín 3 – T. Greig 3

Rancagua 0 – Colina 0

Linares 1 – Trasandino 0

Osorno 2 – Mejillones 0

Lautaro 1 – M. Santiago 2

Limache 1 – Rengo 1

Tabla de posiciones

El torneo de la Tercera A, continúa liderado por Limache, 42 puntos; Salamanca, 36; Colina, 35; Rancagua Sur, 34; Lautaro, 33; Linares, 32; Ovalle, Municipal Santiago, y Trasandino, 30; Osorno, 23; San Joaquín, 16; Tomas Greig, 13; Mejillones, 11 y Macul 10 unidades.

Próxima fecha

Ovalle – Limache

Rengo- Lautaro

M. Santiago- Osorno

Mejillones – Linares

Trasandino – Salamanca

Colina – San Joaquín

T. Greig – Macul



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo