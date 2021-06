Agricultura 15-06-2021

Con gran éxito se realizan los programas de prosecución de estudios de la Facultad Ciencias Agrarias de la UCM





Tanto ingeniería en ejecución agrícola como ingeniería en ejecución agroindustrial, cuentan con estudiantes de distintas regiones del país.

Los programas de prosecución de estudios de la Universidad Católica del Maule (UCM) buscan potenciar las carreras del sector agrícola y agroindustrial en poco tiempo. Se trata de una nueva oportunidad de desarrollo profesional, que se encuentra abierta para los titulados provenientes de Liceos Agrícolas, Institutos Profesionales o Centros de Formación Técnica relacionados con el mundo campesino y la agronomía.

El programa tiene una duración de 2 años y medio, más un semestre para realizar el Seminario de Título. Las clases se imparten cada 15 días, los viernes y sábados. En la actualidad, y debido a la emergencia sanitaria, los cursos se realizan de manera remota, aun así, se cuenta con más de cien estudiantes, provenientes de distintos puntos del país.

Este plan de estudios les permitirá titularse tanto como Ingenieros en Ejecución en Agroindustria o Ingenieros en Ejecución Agrícola. En el caso de Ingeniería de ejecución en agroindustria tiene una malla orientada a las bases de fundamentos de agroindustria, así como también matemáticas, operaciones agroindustriales y optimización del uso de recursos.

Respecto al perfil de egreso de los ingenieros agrícolas, está enfocado en que el alumno tenga competencias frente a la gestión y toma de decisiones sobre los problemas que existen en el mundo agrícola, desde distintos escenarios. Así lo explicó la coordinadora del curso de prosecución de estudios de ingeniería en ejecución agrícola y además directora de Escuela de Agronomía de la Universidad Católica del Maule, María Alejandra Yañez.

“Nuestra Escuela de agronomía ha logrado muchos desafíos, tenemos académicos de excelencia, tanto a nivel nacional como internacional, todos con estudios de postgrados, magister y doctorados, en distintas líneas, como el riego, la agricultura sostenible, la agricultura de precisión, la economía agraria, la biotecnología, la fruticultura, la producción animal. Tenemos muchas áreas en las cuales nuestros académicos han ido investigando a nivel regional y nacional, han ido haciendo producción científica, y hoy en día somos reconocidos a nivel nacional como una de las 10 mejores escuelas de agronomía del Consejo de Rectores, por lo tanto, los alumnos que ingresan a estos programas de prosecución de estudio, cuentan con una formación de alto nivel”, comentó la directora de Escuela de Agronomía, María Alejandra Yáñez.

Miguel Araya, coordinador del curso de Prosecución de estudios Ingeniería en Ejecución en Agroindustria, mencionó que “Contamos con alumnos de diferentes regiones, es un programa de estudio a nivel nacional. Además, a nivel regional no existe una carrera similar a estos cursos de prosecución de estudios, que tiene como plus la expertise que ya tienen los estudiantes que desean continuar sus estudios con nosotros, tanto en la ingeniería agroindustrial como agrícola”.

Perfeccionamiento

Tal es el caso de Francisco Donoso Romero, profesional del Centro Educacional Menesianos de Culipran en Melipilla, sobre esta experiencia, mencionó que “Esta posibilidad de prosecución de estudios es muy importante para todos nosotros que trabajamos en la Agricultura, y queremos mejorar nuestras prácticas y por medio de la experiencia técnica acrecentar los conocimientos profesionales para lograr un mejor desempeño en nuestras labores productivas en los distintos ámbitos en los cuales se desarrolla la agricultura, tanto en exportación, como en la producción para mercados nacionales y también la agricultura campesina”.

Y agregó que “en el campo o terreno son más las dudas que certidumbres que podemos encontrar, el impacto se resume en eso, aprender a pensar y encontrar respuestas más concretas a los problemas que ocurren en la agricultura y los comportamientos diversos que plantas y animales manifiestan. El gran desafío que esto conlleva es relacionado con una mirada local y también global de cuidar nuestro medio ambiente y ecología tratando de desarrollar agriculturas más sostenibles y sustentables, respetando el crecimiento poblacional y las crisis energéticas que esto lleva”.

Opinión que comparte Rodrigo Rojas Opazo, profesor de la Escuela Agrícola Salesianos don Bosco de Linares. “Primero destacar la preparación profesional de los académicos y su buen trato y comprensión para con cada uno y una de nosotros, por supuesto que recomiendo la modalidad de estudios ya que nos permite articular el trabajo, mundo desde el cual muchos después de dejar pasar harto tiempo hemos de concretar el sueño de toda una vida”.

“Siento que esto impacta de manera muy profunda y positiva y es totalmente pertinente la formación que estoy recibiendo, ya que viene a nivelar varios aspectos que venían descendidos en mi formación y a la misma vez, puedo ir articulando todo esto, con las clases que imparto a mis estudiantes. Hace más de 15 años me desempeño como profesor de enseñanza media Técnica profesional del área vegetal, vitivinicultura y frutales”.