Con “ La Aurora “ nació la prensa en Chile.

Hace poco, recordé que pronto se celebraba un nuevo Aniversario de la publicación del primer diario en nuestro país, que se llamó “ La aurora de Chile”. Empecé a esbozar un art. dedicado a esta efeméride y encontré valiosos antecedentes, ignorados por mí, que para mantener mis propósitos educacionales ,de inmediato los pongo a vuestra disposición.

Antaño ,F.F:C.C del Estado, publicaba una revista para entretener e informar a los pasajeros del tren, llamada “ En viaje”. En uno de sus ejemplares, encontré un art. de dn. Julio Arriagada H llamado “ Era un 12 de febrero” o sea, acotamos nosotros hace exactamente 204 años atrás.

El artículo en parte dice ,que fue un 13 de feb. de 1812, en una casa situada donde hoy se levanta el Teatro Municipal de Santiago, Hoebel armó la primera imprenta junto, a tres tipógrafos y justo un año después fray Camilo Henriquez , Director del periódico “ La Aurora de Chile” sacó a luz este medio informativo. Fray Camilo se había rodeado de buenos redactores, como veremos más adelante y en ese diario alentó ideas de libertad e impulsó obras de progreso.

Mañana lunes 13 se conmemora pues, un nuevo aniversario de este primer periódico. Ya dijimos que el periódico fue dirigido por el sacerdote Fray Camilo Henriquez. .Muy pocos conocen la vida de este extraordinario personaje, por lo que, de inmediato damos a conocer algo de su vida.

Nació el 20 de julio de 1769 en Valdivia. Hijo del capitán de infantería española Félix Henríquez y de doña Rosa González Castro.A los 14 años de edad fue enviado a Lima ( Perú) a continuar sus estudios básicos. Allí estuvo bajo la tutela de su tío materno, el padre Juan Nepomuceno González quien lo matriculó en el convento regido por la Orden de San Camilo de Lelis o de la Buena Muerte, Orden que se encargaba de la asistencia a los moribundos.

Allí se consolidó como “ hombre de letras y conoció ese mundo desconocido de cultura e ilustración. Allí mismo asumió su discurso ideológico en pos de la libertad e in dependencia de las Colonias españolas en América.

Vuelto a Chile en 1810 trasmitió sus ideas revolucionarias bajo el pseudónimo de Quirino Lemachez ( Pseudónimo creado con un anagrama de su nombre) En 1811 fue testigo del intento de aplastar a la Primera Junta Nac. De Gobierno con el fracasado motín de Figueroa, que fue liderado por el Coronel llamado Tomás y que ocurrió el 1 de abril de 1811,en el que trataba éste, de reinstalar al ex gobernador español, Antonio García de Carrasco. Por lo mismo este sacerdote escribió una Proclama semanas después y con encendidas palabras desde el púlpito ( 4 de julio de 1811), se dirigió a los Diputados del Primer Congreso que entraron a la Catedral. Esto lo hizo perfilarse como paladín de la democracia. Ese mismo año redactó otro de sus famosos discursos “ Sermón en la instalación del Primer Congreso Nacional ”.En 1812,escribió el “ Catecismo de los patriotas” donde realiza una vigorosa defensa de la libertad y la razón, frente al despotismo, superstición e ignorancia.

Fray Camilo, fue Senador en el período 1812- 1814.Presidió el Senado en 1813.Colaboró en la redacción del Reglamento Constitucional de 1812.Tras el llamado “ Desastre de Rancagua”, huyó a Mendoza y Bs. Aires ( Argentina).Allí en 1815, dio a conocer un “ ensayo” acerca de las causas de los sucesos ocurridos en Chile .En ese ensayo da a conocer su abandono al radicalismo democrático a favor de un poder sólido y resolutivo.

Regresó a Chile invitado por O´higgins en 1822, donde continuó su labor periodística .Siendo colaborador de “ El curioso” y redactor del Diario de la Convención de Chile .Fue fundador del “ Mercurio” de Chile” .En lo educacional fue un paladín del sistema “ Lancasteriano” de enseñanza .Diputado por Valdivia en el Congreso de 1823 y Representante de Copiapó ,en el periodo 1824-1825.Fue también Capellán Militar y autor de dos piezas teatrales de poco éxito: “ Camila ,la patriota de América” y “ La inocencia en el asilo de las virtudes”.

Estimados lectores : ahora que ya sabemos o recordamos el porqué se llamaba a fray Camilo Henriquez, el fraile de la Buena Muerte y hemos aprendido algo más de la vida de este sacerdote, estimo que estamos en condiciones de volver al tema principal que es la publicación de “ La Aurora de Chile” .La imprenta para hacer ésta, fue traída al país por el sueco Mateo Hoebel ,instalada el 12 de feb. de 1812.Fue traída en la fragata “ Galloway” en abril del año anterior ( 1811).Como datos curiosos acotaremos que Hoebel fue nombrado más tarde Vicecónsul en Chile e Intendente de Santiago y la nave que trajo la imprenta trajo además armas y municiones para nuestro ejército. Otro dato curioso: Mateo Hoebel trajo de norteamérica a los tipógrafos Samuel H. Johnston; Gmo. H. Burbridge y Simón Garrison.

Don José Miguel Carrera fue el verdadero progenitor del periodismo en Chile y fue dn. José Camilo Gallardo ( según lo expresó dn. Agustín Edward en uno de sus discursos) quien se sirvió de dicha prensa para imprimir “ La Aurora”. Un año antes Gallardo en una primitiva imprenta ( en una casona que ocupaba la Universidad colonial llamada San Felipe) hizo imprimir las invitaciones para el Cabildo Abierto del 18 de set. de 1810.

Es mi deber reiterar que la información anterior la obtuve en gran parte del art. de dn. Julio Arriagada ( Revista “ En viaje). Por lo que NO siendo historiador, solicito la benevolencia, de los que si lo son ,por lo que si existen datos inexactos, agradecería “ rectificarlos” Nobleza obliga ¿verdad?.....

Lo que si es innegable es que el hombre que había de dirigir el primer periódico chileno fue dn. Camilo Henriquez ,llamado el fraile de la Buena Muerte ( ahora Ud. sabe el porqué) quien ya estaba trabajando en la redacción de la Primera Constitución .A su vez se dedicaba al estudio del inglés para poder luego dar a conocer a través de la “ Aurora” traducciones de documentos, trozos de libros y periódicos provenientes de Inglaterra y Estados Unidos de N:A

Para publicar un buen periódico Camilo Henriquez reunió a buenos colaboradores como por ej. dn. Manuel de Salas ( que entre otros pedía terminar el camino transandino de A. O´Higgins, reformas educacionales fundación de una esc. naval ,academia militar ,Esc. de medicina, etc. : dn. José Antonio de Irisarri y Bernardo de Vera y Pintado .Este nuevo periódico por otra parte, además de entregar al país derroteros políticos, informaciones del exterior, notas científicas y meteorológicas ( que eran proporcionadas por un comerciante aficionado a las. C. naturales, dn. Felipe Castillo y Albo)

Colaboró también dn. Juan Egaña, personaje que elaboró el programa de trabajo de la 1º Junta Nac. de gobierno; Dn. Agustín Vial y dn. Manuel Gandarillas ( éste último tomó parte en la elaboración material del periódico)Además el traductor e intérprete ,Alonso J. Benitez( inglés traído por Hoebel) . Con este personal la “ Aurora de Chile” se convirtió en un diario moderno.

La salida en venta del primer número ocurrió como ya dijimos el 13 de feb. de 1813 con 200 ejemplares ,los que fueron vendidos en poco tiempo. Al respecto dn. Miguel Luis Amunátegui escribió: ese día, viose a la gente correr de calle en calle y de casa en casa y leerse mutuamente en voz alta un periódico que llevaba por título “ La Aurora de Chile”

En el primer número, en lo que se llamó “ Prospecto” se leía “ Los sanos principios del conocimiento de nuestros eternos derechos, las verdades sólidas y útiles van a difundirse entre todas las clases del estado”. Camilo Henríquez sostenía “ el orden y la libertad no pueden conservarse sin un gobierno y por esto la misma esperanza de vivir tranquilos y dichosos, protegidos de la violencia en lo interior y de los insultos hostiles, compelio a los hombres ya reunidos a defender con un sentido libre la autoridad pública.( Nota: la palabra < compelió> significa obligar a uno que haga lo que no quiere)

Lato sería enumerar los distintos tópicos tratados en los números siguientes de “ La Aurora de Chile”, solo cabe señalar que este primer órgano de la prensa de Chile se terminó después de 13 meses de publicación ( 1 de abril de 1813) Fue suspendida su aparición por ser considerada excesivamente liberal y “ desestabilizadora” En su reemplazo apareció “ El monitor araucano” que se imprimió 183 veces y el Mercurio de Chile” ( 1822) que contó con 25 números.

Fray Camilo Henriquez ,fundador del periodismo en Chile, por razones que no he podido conocer, murió agobiado por la pobreza y enfermedades el 17 de marzo de 1824.

Aprovechamos la oportunidad, de saludar efusivamente en el día de mañana lunes 13 “ Día de la prensa” primero, a su propietario Jamil Najle Alee, a su director Miguel Angel Venegas, a su secretaria administrativa Srta María San Martín , a todos los corresponsales y cronistas y por ende, a todos los profesionales de la prensa escrita de esta ciudad que preside en su organización gremial dn. Juan Carlos Espinoza Contreras, acompañado de Miguel A. Venegas, César Hormazábal T. y Walter Pérez L.

René Ant. Recabarren Castillo

Profesor Normalista