Opinión 31-03-2021

CON LA NUEVA CONSTITUCIÓN, ¿QUÉ FORMA DE GOBIERNO?







Una de las tareas más importantes que tendrá la Convención Constitucional será definir la forma de Gobierno de la República. La decisión, como todas en la discusión, cuenta con alternativas que impactarán el desarrollo y el futuro de nuestro Estado. En ese sentido, el mundo democrático moderno conoce –con variaciones y matices— tres modelos principales: el presidencialismo, el semipresidencialismo y el parlamentarismo.

En el parlamentarismo, los cargos de Jefe de Estado y de Jefe de Gobierno son ejercidos por personas diferentes, contando sólo este último con legitimidad democrática. Por ello, en las democracias parlamentarias el Jefe de Estado ejerce tareas principalmente protocolares. Su función más propiamente política, consiste en el encargo de formar gobierno que realiza al líder del partido más votado en las elecciones.

Este líder ejerce las funciones de Jefe de Gobierno, ya sea porque su partido logra la mayoría absoluta del parlamento o porque encabeza una coalición de partidos que la alcanza. Así, dado que es la mayoría parlamentaria quien lo sustenta, en el parlamentarismo la separación de los poderes ejecutivo y legislativo es más difusa. Además, para evitar tanto la inestabilidad como la parálisis, los parlamentarismos modernos cuentan con dos herramientas. Por una parte, el Jefe de Gobierno puede disolver al parlamento y llamar a nuevas elecciones frente a una crisis política o social relevante que demande una revalidación o reemplazo de las mayorías gobernantes. Por otra, si la mayoría parlamentaria se desarma o pretende desbancar al Primer Ministro, es necesaria la conformación de una nueva mayoría que proponga inmediatamente su reemplazo.

En este sentido, el parlamentarismo tiene como cualidades que el gobierno cuenta con mayorías parlamentarias para llevar a cabo su programa; promueve coaliciones flexibles para formar mayorías en base a programas previamente acordados; tiende a la colaboración entre parlamento y gobierno; y cuenta con válvulas de escape expeditas ante crisis relevantes.

En Chile, desde la independencia ha regido casi ininterrumpidamente el presidencialismo. En éste, a diferencia del parlamentarismo, una sola figura –el Presidente de la República— ejerce los cargos de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, siendo elegido por un período fijo en una elección independiente de la parlamentaria. El Presidente asume la totalidad del Poder Ejecutivo, y procede como autoridad unipersonal a nombrar directamente a todo el gabinete de ministros, subsecretarios y otros múltiples funcionarios, los que realizan una serie de tareas de Gobierno que no dependen de las mayorías en el Parlamento, las que pueden o no ser de su mismo sector político. Además, el Presidente es quien maneja, en general, la agenda legislativa. Los promotores de este sistema elogian principalmente: su clara separación de poderes, lo que promueve un mejor funcionamiento de los pesos y contrapesos esenciales en una democracia; y la existencia de un liderazgo superior reconocible, con un período de gobierno fijo y con legitimación democrática directa.

Sin embargo, al menos la versión nacional de este sistema –conocida como presidencialismo exacerbado o hiperpresidencialismo— es objeto de críticas crecientes, por cuanto representaría una deformación exacerbada del mismo porque las atribuciones del presidentes serían excesivas, superando con demasía al rol del Parlamento, convirtiéndolo en un buzón de los proyectos de ley del ejecutivo, el cual, además, no sólo maneja la agenda legislativa y sus tiempos, sino que monopoliza la iniciativa de los asuntos realmente importantes, incluyendo todos aquellos que involucran presupuesto.

Esto ha generado, una depreciación de rol del Congreso, generando incentivos perversos para sus miembros, los que tienden crecientemente a la confrontación para obtener notoriedad. A esto se suma que, salvo en un caso, desde el regreso de la democracia ningún Presidente ha contado con mayorías en ambas cámaras, lo que ha llevado a la parálisis y polarización del sistema político. Fenómeno agravado por un sistema electoral que ha aumentado la fragmentación.

Frente a este escenario, durante el debate del proceso que ha precedido a la Convención Constitucional se ha escuchado con relativa frecuencia la posibilidad de implementar un sistema semipresidencial, que se presenta a veces como una mezcla de los dos anteriores. Aquí, la Jefatura de Estado y la de Gobierno son ejercidas por distintas personas, pero ambas cuentan con legitimidad democrática directa. De esta manera, el Jefe de Estado posee atribuciones que sobrepasan las meramente protocolares, tales como importantes poderes de veto legislativo, manejo de las relaciones exteriores y nombramiento de relevancia en la estructura estatal. Además, en este régimen, el Jefe de Estado, que por lo general toma el nombre de Presidente se ubica por encima del parlamento y del gobierno de los asuntos diarios. Este gobierno recae, en cambio, en un primer ministro nombrado por el Presidente, pero que debe contar con el apoyo de la mayoría parlamentaria. Un sistema de este tipo permitiría, así, afrontar en mejor medida diversos desafíos, porque otorga flexibilidad ante crisis políticas o sociales, pudiendo modificarse las autoridades de Gobierno, junto con mantener la necesaria estabilidad en la figura del presidente, logrando de esta manera un sano equilibrio entre poder ejecutivo y legislativo.

En este contexto, es necesario en primer lugar dejar claro que ningún sistema de Gobierno es perfecto, todos presentan ventajas y desventajas. Segundo, reconocer que nuestra forma de gobierno se encuentra agotada y que el hiperpresidencialismo no da para más. En efecto, Chile necesita un sistema donde haya un mejor equilibrio de poderes entre el Congreso y el Presidente. Donde el Congreso no sea el buzón de los proyectos del Ejecutivo pero que también permita que el Presidente cuente con el respaldo para llevar adelante su programa. Ello, sin embargo, no significa necesariamente adoptar otros modelos.

Por un lado, el parlamentarismo no sólo parece demasiado ajeno a nuestra historia, sino que también la tendencia global a la fragmentación ha llevado con frecuenta a la imposibilidad de alcanzar mayorías y formar gobiernos. Por otro lado, el semipresidencialismo, dada la posibilidad de que Presidente y el primer ministro pertenezcan a partidos o coaliciones distintas, podría acentuar problemas que ya tenemos. Al menos hoy, el Presidente puede desempeñar una serie de funciones que no dependen de mayorías parlamentarias, cuya continuidad es clave para democracias con características como la nuestra.

Por esto creo conveniente avanzar con convicción a un presidencialismo atenuado que distribuya mejor el poder entre el Ejecutivo y el Congreso y que fomente procesos institucionales virtuosos. Para ello se requiere, en primer lugar, no sólo mayores facultades para el Congreso, sino también incorporar vías robustas de democracia directa e iniciativa popular. Luego, una reforma al sistema electoral que disminuya la fragmentación, aumentando las posibilidades de alcanzar acuerdos y el desarrollo del programa del Gobierno elegido justamente para ello. Finalmente, y probablemente la más importante, una profunda descentralización, que otorgue importantes atribuciones, competencias y recursos a las autoridades regionales.



Ricardo Montero Allende,

Abogado