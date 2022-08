Social 06-08-2022

Con la nueva constitución, o con la actual, el cuidado de la naturaleza requerirá de investigación científica de calidad

El Dr. David Boshier, investigador residente en Australia y de visita en nuestro país, indica que “Chile se encuentra en un momento importante, no sólo porque está decidiendo si cambia su constitución, sino también porque su biodiversidad enfrenta retos en un mundo cambiante. Requiere de cuidados urgentes para que se mantenga en el futuro. Si los ecosistemas se mantienen bien, es posible además aprovecharlos de manera sostenible. La conservación y uso no son necesariamente excluyentes. Pero tanto para utilizar como para conservar, es necesario tener conocimiento científico que permita poner en marcha las medidas necesarias. Sin ese conocimiento no es posible avanzar. Entonces, la investigación científica de calidad es fundamental para lograr acciones efectivas”.

Los desafíos ambientales de Chile son visibles en especies amenazadas como el huemul entre los animales, y algo menos conocida entre las plantas y árboles como el alerce, la araucaria o el queule. Entre los esfuerzos para conocer mejor e incentivar la investigación científica sobre la biodiversidad de plantas de Chile, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID - Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación) ha financiado el proyecto “Fortalecimiento de la actividad científica y de formación superior para la conservación de la biodiversidad de plantas en el centro sur de Chile” (MEC80190089). Esta iniciativa es ejecutada por la Universidad Católica del Maule a través de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales a cargo de su director, Dr. Diego Muñoz Concha y está destinada a traer al país al destacado científico británico residente en Australia, Dr. David Boshier, quien trabajó hasta recientemente en la Universidad de Oxford (Inglaterra) y continúa realizando investigación en CSIRO Australia sobre aspectos genéticos y de manejo de especies de plantas con problemas de conservación. La experiencia del Dr. Boshier, además de la enseñanza universitaria, incluye la realización de proyectos e investigaciones científicas en numerosos países de América del Sur, Centroamérica, Sudeste asiático, Europa y Oceanía, y la publicación de libros científicos y técnicos sobre genética de plantas, manejo sostenible de árboles y conservación de la biodiversidad.

Según el Dr. Boshier “hay especies de árboles nativos de Chile muy importantes desde el punto de vista de la biodiversidad mundial y que están con problemas de conservación. Sin embargo, algunas especies son también útiles para las personas, y para que su uso sostenible sea posible es necesario saber cómo manejarlas. Y para diseñar planes de manejo y estrategias de conservación, es imprescindible contar con información científica que hoy es aún insuficiente”. El Dr. Boshier está realizando varias charlas y seminarios en las ciudades de Concepción, Talca y Curicó, donde desarrolla actividades con estudiantes, profesionales y académicos de la Universidad Católica del Maule, Universidad de Concepción, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Ciencia y FAO.

La naturaleza y la biodiversidad de Chile, y del planeta, son fundamentales para las personas. Nos proveen de necesidades básicas como alimentos y agua, pero también realizan valiosísimos procesos, en ocasiones llamados servicios ecológicos, como la regulación del ciclo del agua, el reciclaje de nutrientes, la producción de oxígeno y la regulación de otros gases atmosféricos como el dióxido de carbono, entre otros beneficios. Se sabe que la biodiversidad, conformada por una inmensa cantidad de especies vivas que habitan el planeta, desde bacterias microscópicas hasta ballenas, pasando por seres más familiares como mascotas y los propios seres humanos, se encuentra hoy con grandes problemas de conservación. Varios de estos problemas están entremezclados con las complejas causas del cambio climático y también con la deforestación y depredación del medio ambiente.