Deportes 10-10-2021

Con la obligación de ganar : Albirrojos se juegan una nueva final desde las 16:00 horas ante Lota

Encuentro se disputará en el Tucapel Bustamante Lastra



Estuvo la oportunidad para que este compromiso se desarrollara con un afora de 957 personas, pero la resolución no llegó por la Tercera División. Es más, el presidente David Avendaño, junto al equipo de trabajo, contaba con todos los protocolos necesarios en el caso de haberse ejecutado esta normativa. Es muy probable que, en la última fecha que puede decidir la permanencia de los linarenses en la categoría ante Pilmahue, se pueda jugar con público. Sin duda que no se comprende estas medidas por parte de esta categoría del futbol chileno, porque el profesionalismo, ya aumentó los aforos en el estadio. Esperemos que exista esa posibilidad, en todo caso reiterar que hoy se han liberado las plataformas para que los hinchas del “depo”, puedan ver el partido desde sus hogares en forma gratuita. La alternativa es Facebook de Pasión Albirroja o en el Departamento de Deportes del municipio.

Lo futbolístico

El cuadro de Lota, viene de ganar en casa al cuadro de Provincial Ranco, por 3 a 2 en un tremendo partido. Han disputado 7 encuentros, 4 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Los goleadores del ultimo compromiso fueron los jugadores Diego Toro en dos oportunidades y 1 Karym Desfadur. El equipo que para el técnico de la “lamparita” ante Ranco fue con: Alonso Montecinos, Sebastián Medina, Herbert Reyes, Julio Urzua, Matías Jerez, Iván Ferrada, Daniel Durán , Rodrigo Toloza, Diego Toro, Gabriel Williams y Alan Marca, equipo dirigido por Mario Salgado.

Los albirrojos en tanto estaban muy complicados por algunos jugadores que estaban con alguna molestia. Esta situación tiene su explicación, puesto que Deportes Linares, no realizó una pretemporada, entonces es obvio que, a estas alturas del torneo, aparezcan molestias en los jugadores, ya que el trabajo físico desde comienzo no estuvo al nivel que se merece una competencia de esta envergadura, donde muchas veces lo físico prevalece ante lo futbolístico y el que tiene más piernas es el que termina ganado el encuentro. Aunque Nova, tiene clara la película, y sabe que no hay margen de error y que esta tarde debe ganarse el duelo ante Lota. Porque tal cual lo había aseverado hace algunas semanas, el tiburón Nova, ganado los partidos en casa se salvarían los albirrojos.

Sin duda que no será fácil el partido de esta tarde, quizás sea tan complicado como el triunfo ante Provincial Ranco, donde al final se ganó con entrega, fuerza, actitud y corazón, luchando cada balón para salir airosa en el compromiso. Otro dato no menos es que si ganan los albirrojos a Lota y pierde Pilmahue, Deportes Linares, abandonaría la última ubicación en la tabla.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo