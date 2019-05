Opinión 07-05-2019

Con los ojos de ayer

Hay días en que sin quererlo, uno amanece más lánguida, como ida tal vez, como si uno no terminara de saber si le falta un ojal o le sobra un botón. Bueno… el asunto es que mejor me voy a la farmacia a ver que puedo tomar, porque con esto de que el paracetamol hace mal, mejor me compro un Mejoral o un Dominal, con su sobre rojo oscuro tan lindo. Y me vine caminando por Independencia, con toda calma. Me quedé mirando las cabritas (de esas tiradas por caballos) que se estacionan en Brasil con Independencia, frente al Negro Bueno, después pasé a ver zapatos a Bata, porque ya viene el invierno y las botas de goma son necesarias. En las vitrinas de Casa Damar habia ropa linda y la Pina y la Lula, que son un encanto, estaban allí para contar lo bello que había llegado. En la galería del Cucho Díaz, pasé a saludarlo y seguí hasta el fondo, a ver si habían llegado Aguas de Colonia aroma a Limón a la perfumería de la mamá de las Cotroneo. Ahí recordé lo poco que me gusta ir al dentista… el Dr. Aguirre me hace llorar… Y en las vitrinas del Coloso ya había conjuntos para bebé tejidos en lana, especial para el frio. En Calzados Las Indias como siempre, voceaba el caballero de fez negro y camisa naranja, al lado, en la botonería, compré hombreras para los chalecos. Crucé a ver las guitarras a Casa Mardones y aproveché de mirar ese cartel tan lindo de El Gallo Azul, con su cola de colores… En El Nuevo Mundo me quedé observando unos cubrecamas amarillos tejidos en La Ligua como los que habían en casa … En la Galería frente al Seguro pasé a la boutique de la Cristina Casanueva, a mi mamá le gusta muchísimo la ropa de ahí y en la Casa Cuesta me demoré un montón viendo la loza tan bella, lámparas a parafina preciosas, azafates de porcelana y todo lo necesario para la casa.!! La Teresita y Donaldo llevan tantos años trabajando en la Farmacia Reuter que deben estar en el inventario! Me encantan esas vitrinas de perfiles de fierro gris, como delicadas cajas conteniendo colonias, cremas y afeites de todo tipo. La crema Artez Westerley y los polvos faciales Angel Face son los favoritos de mi abuela Tencha.

Sigo caminando y a lo lejos veo la Ferretería El Candado, afuera está el taxi de Miguelito esperando un pasajero. Con un cartel colgado de la puerta promocionan un nuevo sabor de helado en la Santa Ana, “Kiwi”. Amo mirar las vidrieras de La Maravilla y Tobruk, llenas de color y con lo último en la moda!! Después de todo Linares no es tan terrible, somos bien provincianos pero aun así la vida es buena. Quizás algún día las calles estén llenas de vehículos, y hasta quien sabe! Podemos tener micros que nos acerquen de un punto a otro de la ciudad. O tener grandes tiendas como Falabella, bueno… quizás es mucho pedir, pero uno nunca sabe cuándo cambian las cosas, en pedir no hay engaño.

Sigo caminando y de pronto veo que está todo derruido, muros en el suelo, construcciones abandonadas… y comienzan a aparecer estacionamientos y más estacionamientos, tacos, bocinazos… y me doy cuenta que fue una ensoñación, que el Linares de antes –que no se si es mejor o peor- aun vibra en el recuerdo. (Quizás otro día camine por Brasil y vaya a ver unos juguetes hermosos que tiene el Sr. Cifuentes en su tienda)



(María de la Luz Reyes Parada)