Deporte 29-10-2020

Con más garra que fútbol, albirrojos lograron agónico empate ante Independiente de Cauquenes



El gol lo marcó el paraguayo Pontillo en el ultimo minuto de descuento

Los pastos del Fiscal de Talca, fueron testigos de un clásico con historia. Dos equipos que tienen un extenso periplo en el fútbol chileno. Aunque la realidad de ambas instituciones es diferente. Los rojos de Cauquenes, que vistieron de amarillo, ya tienen un andamiaje en esta división, en cambio los albirrojos de la mano de Luis Pérez Franco, tratan de buscar su nivel futbolístico. Como lo manifestaba el timonel, Mauricio Loyola “lo importante es sumar y lo positivo es que ya están todos los jugadores habilitados, lo que nos entrega tranquilidad para lo que viene. No hay descanso, puesto que el próximo domingo al mediodía enfrentaremos a otro equipo difícil tan complicado como Independiente, Fernández Vial, que viene de tres derrotas consecutivas. Nosotros tenemos que sumar porque nuestra ubicación en la tabla es complicada todavía”.

La primera etapa estuvo marcada por una gran intensidad en ambos pórticos, con tres ocasiones claras para los dirigidos por Pérez Franco. Aunque la emoción y el debut de los últimos jugadores linarenses en incorporarse sería en el complemento.

El técnico movió la pizarra y realizó sus movimientos. La salida de Cristian Dubó, por el “chiqui” Luis Oyarzo; Nazareno Fernández, dejó su puesto para el debut del goleador y debutante paraguayo Hugo Portillo; Aarón Araya dio paso al jugador Alejandro Fariña, que por fin volvía a vestir la tricota albirroja; el argentino, que también realizó su debut German Martínez, y de qué manera, enviando el centro en área que no pudo contener el portero, apareciendo Pontillo para decretar la igualdad. Sebastián Orellana ingresó por Héctor Muñoz.

Aunque en el segundo tiempo los albirrojos perdieron el dominio del mediocampo y el equipo estuvo un poco distante, pero lo más importante es que nunca se renunció a buscar la igualdad, el estilo de futbol que tiene el sello característico de Luis Pérez Franco, a veces con mas garra que fútbol, pero efectivo y que convengamos, esta vez contó con un “cachito” de suerte.

LOS GOLES

Cuando se cumplía el minuto 54, los cauqueninos pegaron el primer golpe, uno de los jugadores más peligrosos, Matías Jaime, finiquitó la asistencia de Felipe Urra, para marcar la diferencia transitoria. A pesar del gol , el “depo” nunca bajó los brazos. Cuando ya parecía sellada su suerte , llegó el centro del argentino Germán Martínez , no atrapó el balón el portero Alexis Guzmán y el paraguayo Hugo Portillo le birló la pelotita y caprichosamente da en el vertical , volviendo a los pies del jugador linarense, quien no tuvo problemas para anidar el balón al fondo de la red en el último minuto de descuento, provocando la alegría para parte de la barra , que llegó a Talca, pero que no pudo ingresar al estadio por los protocolos sanitarios pero , su aliento fue fundamental para lograr sumar un punto de “oro” para los adiestrados por Pérez Franco .

NOTAS

El debutante, paraguayo Hugo Portillo, goleador de la jornada: “muy contentos, en lo personal mi pase llegó 15 minutos antes y pudimos ingresar. Esto es el resultado del trabajo que estamos realizando cada semana. Fue un rival muy complicado, pero gracias a Dios, logramos sumar sobre la hora”.

Para el técnico Luis Pérez Franco, fue un duelo muy difícil “nos enfrentamos a un equipo rápido que lleva mucho tiempo en esta categoría y nosotros vamos de a poquito moldeándonos a lo significa la Segunda Profesional. Con garra y mucho coraje sacamos adelante, un punto no es malo para sumar. Los muchachos deben convencerse que tenemos que trabajar más, para salir de esta posición. Agradezco a la hinchada por su coraje que estuvieron afuera del estadio apoyándonos y eso sin duda fue un aliciente extra para haber logrado la paridad ante un corajudo equipo de Independiente de Cauquenes”.

POSICIONES

Los equipos de Lautaro de Buin y Deportes Colchagua comandan la tabla de posiciones con 16 unidades; Deportes Recoleta, 13; Deportes Vallenar,10; San Antonio, Deportes Colina y Fernández Vial con 9; General Velásquez e Independiente, con 6; Deportes Concepción e Iberia, con 5 y Deportes Linares con 4 unidades.

El próximo rival de los albirrojos es Fernández Vial, en el estadio Fiscal de Talca, partido que está programado para las 12:00 horas de este domingo y que sería transmitido para todo el país por el CDO.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo



