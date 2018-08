Opinión 24-08-2018

Con motivo de su próximo Aniversario: Trascendencia de “El Heraldo” en Chile y varios países

Por su página Web (www.diarioelheraldo.cl) tiene miles de visitas que posicionan a Linares en el país y el mundo, informando de su acontecer diario. El cierre de la Planta de IANSA es un ejemplo.

El título de esta Columna no es exagerado y debe reconocérsele al diario “El Heraldo”, en sus 81 años de existencia, este honor periodístico. Este medio escrito fue fundado un 29 de agosto de 1937.

Antes que las comunicaciones se modernizaran, con la incorporación de Internet, la circulación del diario se circunscribía entonces a las suscripciones de las Municipalidades, servicios públicos, el comercio, bancos, empresas, de algunos linarenses residentes y de radicados en otras ciudades, a los cuales se les enviaba el diario por correo; más la venta en los kioskos y los ejemplares, que por ley, recibe la Biblioteca Nacional.

Fui muy cercano a don Ramón Belmar Saldías, su Director por cerca de 40 años (hasta su fallecimiento) y le consultaba sobre el “tiraje”. Me contestaba que era “un Secreto de Estado”; pero con acceso a los Talleres, por los tipógrafos y el “Maestro Reyes”, que lo imprimía y la cantidad de papel que se entregaba, llegué a la conclusión que serían unos 15 mil al mes. ¡Nótese la diferencia con su lectura por Internet, más su edición en el papel!

Hoy es leído en Linares, en Chile y en varios países del mundo donde residen linarenses o personas cercanas a nuestra sociedad, siendo ellos miles, cifras que han ido en aumento, según su Director el Periodista Miguel Angel Venegas, quien cuida su estilo editorial, destacando los hechos relevantes de la Región del Maule Sur, que a diario ocurren en su entorno, especialmente de Linares.

Silenciosa Bomba Racimo

El cierre de la Planta IANSA, la principal industria y única de su envergadura en Linares, es una “Bomba Racimo” como la grafiqué simbólicamente, pues sus esquirlas afectarán a la agricultura, el transporte, el comercio, al sector laboral, a proveedores y a las relaciones humanas y familiares del “mundo iansino”, como lo señalé en una Columna de este diario del 8 de agosto del año en curso.

Esa misma Columna, monitoreada por la prensa nacional, significó que el Canal Megavisión y el diario “El Mercurio”, mediante la Revista del Sábado (el 18), dieran amplia cobertura periodística a este cierre, con diversas entrevistas a dirigentes del sindicato, de los remolacheros, al Alcalde Mario Meza, a trabajadores residentes en su población con aviso de despidos y a dirigentes de la Empresa, dejando testimonios de sus efectos en la economía, pues su funcionamiento significa el 25% del PIB que a partir del 2019 ya no estará circulando; pese a las medidas paliativas anunciadas, para mitigar los efectos sociales y laborales.

Megavisión envió al Periodista Javier Portillla con Camarógrafo, cuyo Reportaje apareció en las pantallas el martes, 14 de agosto, a las 21,30 horas, con una duración de 30 minutos y con una amplia difusión. Por su parte la Revista del Sábado de “El Mercurio”, dedicó 5 páginas, escritas por el Periodista Jorge Rojas (linarense y ex – alumno de “El Rosario”), con fotografías alusivas, señalando los impactos en lo humano, social y economía.

Tanto Megavisión como “El Mercurio”, vía Internet (Diarios de Chile) siguieron este proceso desde un inicio hasta la Columna del 8 de Agosto de “El Heraldo”, con la foto en el Palacio de la Moneda del Presidente Carlos Ibáñez del Campo, con un grupo de agricultores de Linares, informándoles su decisión que la nueva Planta de IANSA se instalase en Linares (su ciudad natal), siendo su autor y eso significó ser entrevistado por ambos medios nacionales (ejemplos de su trascendencia).

El Senado

El Presidente de la República, Ministros, Senadores y Diputados, conjuntamente con el Intendente Regional, la Gobernadora, el Alcalde de Linares y dirigentes de los remolacheros y del Sindicato de Trabajadores, analizaron este cierre en Talca y se comprometieron a impulsar medidas reactivadoras para la agricultura y evitar la cesantía de los trabajadores, las que se han informado ampliamente por los medios de comunicación, tanto nacional, como regional y local.

Por su parte el Senado, su Comisión de Agricultura, con la asistencia de los Ministros de Agricultura, Trabajo y Economía analizaron las diferentes acciones impulsadas por el Gobierno para enfrentar el impacto negativo que tendrá el cierre de esta Planta, tanto en Linares como en la Región del Maule, en la cual estuvo presente el Presidente del Sindicato y dirigentes remolacheros (todo ello informado por “El Heraldo”).

Su trascendencia

Es posible que aquí no dimensionemos los efectos que producen sus diarias informaciones, por vivir en esta ciudad; pero quienes están alejados de ella aprecian y valoran sus páginas, partiendo por la portada, la hoja 3 con las secciones del editorial y desde hace 30 y 60 años; las colaboraciones de sus numerosos Columnistas; las declaraciones de las autoridades de los diversos niveles, de los dirigentes sociales, de los deportistas, del Club Deportes Linares y su suerte; incluso las noticias nacionales debidamente seleccionadas por su importancia; su página agrícola; las fotografías que ilustran las crónicas; avisos judiciales, concesiones de aguas, en fin, el espectro noticioso es amplio y variado.

Todo eso se lee todos los días en sus ediciones de papel y en las plataformas digitales.

Mi opinión

En la Escuela Normal “José A. Núñez” de Santiago, de la cual egresé como Profesor Primario , en una de sus asignaturas profesionales el Profesor nos recomendó, que al lugar que fuéramos destinados, nuestra obligación era leer el diario local, pues debíamos estar informado del acontecer de la comunidad y en lo posible colaborar. Personalmente le hice caso y desde mi ingreso a la Escuela de Hombres N°1, he leído “El Heraldo” y con el correr del tiempo, trabajé en él como Jefe de Crónicas y ahora soy uno de sus Columnistas.

Que siga cumpliendo, por muchos años más su delicada, importante y trascendente misión periodística, inspirada siempre en los altos propósitos que, hace 81 años tuvieron sus fundadores para crearlo y que han mantenido vigente en el tiempo, su propietario el Abogado Yamil Najle Alée, todos sus Directores y personal. ¡Felicitaciones!

Raúl Balboa Ibáñez (Foto)

Leyenda de foto:

El periodista Miguel Angel Venegas Salgado, es su Director desde el 2006. Su labor ha permitido ampliar la circulación del Diario en el Maule Sur, asumiendo también la tarea de incorporarlo a las plataformas digitales.