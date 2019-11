Política 27-11-2019

Con mujeres de protagonistas se desarrolló jornada 38 de cacerolazos en Linares

La jornada 38 de Cacerolazos y Marchas en Linares, la del lunes, tuvo un componente marcado por el mensaje de No a la Violencia hacia la Mujer.

Mujeres por Linares, fue el colectivo social que coordinó una serie de expresiones en el Odeón de la Plaza, la cual luego recorrió lugares considerados negativos de la comuna.

La Marcha encabezada por las mujeres, tuvo 3 momentos: el primero, en la Dirección de Tránsito Municipal, con un minuto de silencio por Catherine Vásquez; el segundo, el pub El Tablón, en donde ocurrió un caso que llegó a Tribunales por el delito de violación. Y el tercer momento fue en el recinto Buen Pastor, señalado como centro de detención de mujeres en la Dictadura.

En el marco de las Movilizaciones Sociales, el diputado del Maule Sur, Ignacio Urrutia, hoy integrante del Partido Republicano que apoya a José Antonio Kast, señaló que “nosotros nos vamos a oponer al cambio de la Constitución, porque lo consideramos irrelevante. Las demandas por mejores condiciones de vida, deben ser resueltas por el Gobierno y el Congreso, pero lo otro no tiene nada que ver. Creo que al Presidente (Sebastián) Piñera le ha faltado decisión para enfrentar la violencia y si no toma las medidas fuertes, que son necesarias, va a pasar a la historia como un cobarde”.

En cuanto a la Marcha encabezada por las Mujeres en Linares, terminó su recorrido en Plaza de Armas, frente a la Catedral, cuestionando también el rol de la Iglesia Católica en casos de delitos sexuales.