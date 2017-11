Crónica 02-11-2017

Con neumáticos reventados, alcaldes piden mejoramiento de caminos rurales en la región

Con neumáticos reventados en mano, el alcalde de Pelarco, Bernardo Vásquez acompañado de sus pares de Río Claro, Américo Guajardo y de Chanco, Viviana Díaz además de un centenar de vecinos de sectores rurales de la comuna, llegaron hasta las dependencias del Ministerio de Obras Públicas, el Gobierno Regional y la Contraloría General de la República a objeto de expresar su malestar e indignación por el deplorable estado en que se encuentran los caminos rurales de la región.

Allí el edil pelarquino y Presidente de la Asociación de Municipios del Maule, recordó que hace más de un año que los caminos rurales, de al menos 20 comunas del Maule, no reciben ningún tipo de mantenimiento, situación que se ha tornado grave ya que en su conjunto involucra más de 2 mil 500 kilómetros de rutas interiores que se encuentran intransitables y que son un peligro latente para automovilistas y peatones.

Vásquez manifestó su desencanto por cuanto esta problemática la ha venido planteando de manera recurrente, sin recibir aun respuesta positiva de parte de las autoridades.

“Para decirle a las autoridades que llevamos casi un año sin mantención de nuestros caminos. Hace 5 meses vine a dejar oficios a la Contraloría, porque hay más de 2 mil 500 kilómetros en la región que no están siendo mantenidos. No existen máquinas de vialidad trabajando. Nuestros caminos están llenos de hoyos y ya no podemos seguir esperando. Donde están las autoridades para que nos digan ¿porque la gente del campo tiene que seguir viviendo en el barro? , indicó el edil.

Tras dejar neumáticos reventados al director de Vialidad, al Intendente Regional y la Contralora Regional, el alcalde Bernardo Vásquez, señaló que esperarán hasta después de las elecciones y por tanto de no haber una solución o un planteamiento formal de las autoridades respecto de la grave situación que enfrentan las comunas rurales, harán la misma protesta, pero esta vez en el Palacio de La Moneda y el Ministerio de Obras Públicas, en Santiago.

“15 días más, pasadas las elecciones, sino vemos resultados, con esta misma gente vamos a ir al Palacio de La Moneda y al Ministerio de Obras Públicas a dejar estos neumáticos al Ministro y a la Presidenta Bachelet, para sensibilizar de la grave situación que estamos viviendo las comunas rurales de la Región del Maule. Lo que nosotros queremos es algo tan básico y tan digno para la comunidad como tener los caminos en buen estado, Nada más, solamente eso”, agregó el alcalde Vásquez.

Finalmente, señaló, que este no es un tema de carácter político, en las cercanías de las elecciones presidenciales y parlamentarias, ya que solo se trata de devolver la dignidad al mundo rural y campesino de la Región del Maule, que ha sido pasado a llevar de manera inexplicable.