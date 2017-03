Deporte 16-03-2017

Con novedades en los infantiles, arranca torneo de la AFAL 2017

Como todas las reuniones en las cuales se discuten las bases de un campeonato son extensas, ésta no fue la excepción. El último consejo de presidentes de clubes de la Asociación Linares de Fútbol Amateur fue muy intenso y al “rojo” vivo, sobre todo en lo relacionado con los años de las series infantiles donde prácticamente se tuvo que explicar literalmente con peras y manzanas para que todas las instituciones no cometan faltas que les pueda costar una resta de puntos o un título.

Este año las series infantiles vivirán una metamorfosis. Los clubes disputarán un torneo de solo una rueda, parecido al campeonato del fútbol chileno, el que será llamado de apertura, donde al término habrá una liguilla final donde clasificarán los cuatro primeros lugares de cada categoría para buscar al mejor de todos.

Para el timonel de la AFAL, Octavio Fuentes, estas reuniones de inicio de temporada sirven para “rayar” la cancha hablando futbolísticamente: “se discutieron en buena lid las bases con los presidentes de los clubes, donde hubo algunos cambios, por ejemplo en la edades de los niños, donde la serie de Cachorros, quedó en los años 2008 al 2012; Penecas, 2005 al 2007; Segunda, 2003 – 2004; y Primera, 2000-2001-y 2002. Nos demoramos en llegar a un acuerdo en este tema, pero al final primó la cordura y hubo acuerdo en esta materia”.

Fuentes agregó que el inicio del campeonato está programado para los días sábado 25 de marzo los infantiles desde las 14:00 horas y los adultos el domingo 26 desde el mediodía, fecha que dará el vamos al torneo 2017.

En otra índole los dos equipos de AFAL, continúan con vida en la Copa de Campeones en la serie de Honor. El equipo de Unión San Luis tendrá que dar vuelta el marcador, puesto que cayó en el partido de ida. En tanto que Diablos Rojos continúa intratable luego de la victoria ante el campeón de la comuna vecina, Unión Longaví. Ambos elencos jugarán sus partidos en calidad de local este fin de semana.

Lo que llamó la atención fue el nuevo campeonato de la serie infantil, que será de una rueda, pero tiene una particularidad, porque clasificarán los primeros cuatro en las categorías: Cachorros, Penecas, Segunda y Primera para disputar una liguilla que considere unos tres fines de semana para buscar al campeón. En tanto que el próximo año en el campeonato de clausura los equipos que jugarán de forastero en este torneo lo harán en calidad de local, o sea se invierten los papeles. Esto se realiza por primera vez en la AFAL, producto que este año habrá selecciones sub 13 y sub15.

“Era la única opción que nos quedaba- acotó el presidente- de lo contrario debería el campeonato haber finalizado en el mes de enero del próximo año”.



ASÍ JUGARAN

El sábado 25 de marzo desde las 14:00 horas, darán el vamos al torneo las series infantiles con los siguientes encuentros, con la novedad del equipo que debuta: la Academia Barcelona:

San Luis – Academia San Ambrosio

Vara Gruesa – Unión Yungay

Los Toritos – Diablos Rojos

Guadalupe – S. Livingstone

J. Católica – Alianza

Colbún – Estudiantil

Badilla - Academia Barcelona

Panimávida – Hospital



Adultos

Domingo 26 marzo desde las 12:00 horas

Alianza – Guadalupe

S. Livigstone – Vara Gruesa

Panimávida – Colbún

San Luis – Diablos Rojos

J. Católica – U. Yungay

Estudiantil – Hospital