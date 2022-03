Social 03-03-2022

¿Con o sin ruedas?, ¿qué peso máximo llevar?: Cómo elegir la mochila adecuada y usarla de manera correcta



Expertos señalan que más que el modelo específico, lo relevante es la carga que se lleva y la forma en que los estudiantes usan la mochila sobre la espalda. Revise las principales recomendaciones.

Este miércoles 2 de marzo partió el año escolar 2022 y miles de estudiantes en todo el país volvieron al colegio de manera presencial. Junto con reencontrarse con sus compañeros y profesores, la presencialidad implica, además, volver a usar uniforme escolar y retomar la rutina de trasladarse diariamente entre el colegio y la casa, llevando sobre los hombros esa a veces pesada carga de útiles escolares, cuadernos y libros.

Para evitar que esto pueda provocar algún tipo de molestia o lesión en los menores, es importante tener en cuenta algunas consideraciones a la hora de escoger la mochila adecuada, pero por sobre todo para utilizarla correctamente. El Dr. Matías Delgado, traumatólogo de columna de la Clínica Alemana, explica a Emol que "no existe evidencia científica que recomiende una mochila sobre otra", sino que "en lo que hay que centrarse es en el correcto uso de la mochila". De todas formas, menciona fijarse en que "las correas y las zonas de apoyo lumbar tengan un buen acolchado, para que no se generen zonas de hiper presión que puedan provocar dolor o presiones en la piel". Sobre este punto, el kinesiólogo-ergónomo Gabriel Araya, académico de Kinesiología de la Universidad San Sebastián (USS), dice que, en general, "se sugiere que la mochila sea cómoda, que cubra la columna lumbar y torácica", y "para que tenga una mayor sujeción al torso", es preferible que cuente "con listones transversales que la afirmen a nivel abdominal". Uso "simétrico" de la mochila y reducir al máximo su uso diario Los expertos afirman que uno de los aspectos más importante es el nivel de carga que se lleve en la mochila. Aquí advierten que –de acuerdo a la recomendación que dan las sociedades científicas– ésta no debería superar el 10% o 15% del propio peso corporal del alumno. "Eso evita problemas a nivel de los hombros, de columna dorsal y lumbar", explica Gonzalo Pacheco, kinesiólogo-ergónomo de la USS. Dice que "en el caso de los niños que cargan muchas veces con mochilas pesadas, se pueden generar adaptaciones a nivel postural".

La distribución de la carga también es importante. Aquí lo recomendable –según explica Gabriel Araya– es que "los objetos de más peso estén lo más próximos a la columna, porque ayuda a que el tronco se mantenga recto, y que esos objetos se sitúen a una altura aproximada entre la zona torácica baja y lumbar alta, para evitar que el niño se incline hacia adelante para compensar el peso". Otro aspecto relevante es que la mochila sea llevada correctamente en la espalda. Según explica el Dr. Matías Delgado, ésta se debe usar de manera simétrica, "colocándose las correas en ambos hombres", ya que "el uso solamente en un hombro se ha asociado a que el niño debe inclinarse contralateralmente para hacer oposición y equilibrio al peso de la mochila y eso podría traducirse en mayor dolor dorsal, lumbar o cervical". En cuanto a la altura en que debe ir puesta en la espalda, señala que "debe estar centrada más o menos al nivel del tronco, ni muy alto cerca de los hombros, ni muy bajo a nivel de la zona lumbar". Subraya que también es importante limitar el tiempo de uso diario de la mochila, "tratando de minimizarlo, evitando su uso entre clases y solamente (usarla) para los traslados desde la casa al colegio o desde el colegio a la casa". Mochilas con ruedas: En qué caso se recomiendan y cómo se deben usar Una alternativa a la mochila tradicional es la mochila con ruedas, tipo maleta de viaje, que se ha masificado entre los estudiantes, aunque algunos establecimientos recomiendan no utilizarlas. ¿Tienen alguna ventaja sobre las tradicionales?