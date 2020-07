Deporte 19-07-2020

Con pautas especiales tenimesista paralímpico Luis Flores, de Yerbas Buenas, se prepara para Tokio 2021



Con un técnico junto a él y otro que le envía las pautas desde Santiago, el destacado deportista aumenta las cargas técnicas para llegar en óptimas condiciones a los Juegos Paralímpicos.



Su cuarta semana de entrenamientos después de haber sido confirmado como deportista chileno clasificado a los Juegos Paralímpicos Tokio, Japón 2020-2021, cumple el tenimesista Luis Rodrigo Flores.

Permanece en su natural Yerbas Buenas, hasta que pase el Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe, que le permita regresar a Santiago para concentrarse en el CAR.

A los Juegos Paralímpicos clasifican los 8 primeros del ránking mundial, más los campeones continentales y un par de jugadores que llegarán por Wild Card (invitación) para completar el cuadro.

Sobre el particular, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez, señaló “tenemos muchas esperanzas en que nuestro deportista, Luis Flores, realice una gran actuación en Tokio. Él se ha sacrificado mucho para llegar a donde está, representando con orgullo a nuestra Región del Maule. Como Mindep-IND estamos muy pendientes de su preparación. La Municipalidad de Yerbas Buenas le facilitó gratis y en los días y horarios que su cuerpo técnico estime conveniente, el Gimnasio para entrenar y nosotros como servicio, le entregamos los implementos deportivos necesarios para su tranquilidad. Luis (Flores) tiene mucha experiencia internacional. El año pasado estuvo en los Juegos Parapanamericanos de Lima, Perú, siendo vice campeón y a principios de año se proclamó campeón en un Open en Polonia, por lo cual ha ganado un roce que es muy necesario para competir en este tipo de eventos deportivos”, sostuvo la autoridad del deporte regional.

En el tenis de mesa paralímpico, Chile tiene tres clasificados a la cita deportiva internacional: Tamara Leonelli, Cristián González y el maulino Luis Rodrigo Flores.

Desde su natural Yerbas Buenas, el destacado deportista manifestó que junto a sus entrenadores, han ido planificando paso a paso una agenda hasta llegar a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020-2021 “días pasados el Mindep-IND me hizo entrega de implementos deportivos (pelotas, buzo y mochila) y me facilitó una mesa. Estoy entrenando con un amigo, el técnico Óscar Lara. Desde Santiago mi técnico Christian Carrasco me envía pautas de entrenamientos para implementar acá en mi comuna. Ahora, viene un proceso de análisis de rivales que va a pasar por un estudio que manejamos como parte de la selección, es decir, son etapas que se van cumpliendo. Es decir, complementamos entrenamientos con análisis de los potenciales rivales que voy a tener”, dijo.

En el tenis de mesa paralímpico, las potencias mundiales están en Francia, Japón, China, Eslovenia y Polonia, entre otros.

En la misma planificación, se considera la posibilidad de que Luis Rodrigo Flores viaje a principios de 2021 al extranjero para participar de algún circuito que le permita lograr continuidad hasta llegar a su peack de rendimiento.