Deporte 25-05-2018

Con polémica fue la Elección del nuevo timonel del Consejo Local de Deportes en Linares

Luis Vergara, con tres votos, asumió la presidencia

Muy enojados salieron algunos dirigentes después de haber finalizado el proceso de elecciones del Colodep. Algunos buscarán la opción de impugnar estos resultados que dieron como ganador al dirigente y presidente de la Asociación de Fútbol Viejos Craks, Luis Vergara.

Algunos ya han amenazado con dejar la institución si no se revisa con claridad lo que fue la elección. Aunque el presidente del Tricel, José Leyton, expresó que todo fue con absoluta “transparencia”. Al respecto dijo que “hubo varias sorpresas en el conteo de votos, donde hubo algunos integrantes de esta Corporación que decidieron no continuar, vale decir no quisieron aceptar el mandato de la Asociación para participar en esta elección, pero creemos que se zanjó de buena manera. Lo que a nosotros nos interesa es que el Consejo Local de Deportes tenga movimiento, que se proyecte en el futuro y que se integren nuevas instituciones”.

En relación al proceso eleccionario agregó que “fue muy transparente y democrático. A veces la democracia tiene estos bemoles, pero actuó en concordancia con lo que dicen los estatutos. No contábamos que dos candidatos a este directorio una vez obtenidos los resultados hayan querido retirarse. Creo que como Tricel, tratamos de hacer un buen trabajo y aprovecho de agradecer también la labor que realizó Patricio Ramos, el ex timonel del Colodep, que fue sin duda encomiable. El edificio donde se realizaron estas elecciones fueron en un edificio nuevo que tuvo que ver con la gestión que llevó a cabo el ex presidente. Pensamos que el cambio también debe ser y esperamos muy positivo en los próximos tres años. Quienes acompañarán al presidente electo democráticamente en su mandato son: María López, secretaria; Francisco Jaramillo, tesorero; y Alex Vásquez, director.

NO QUEDÓ CONFORME

Uno de los dirigentes que no quedó contento con el proceso eleccionario, fue el mandamás de la Asociación de Rayuela, Ulises Elgueta, quien fue franco en señalar que “el candidato que fue elegido presidente si bien es cierto por mayoría de votos, para nosotros no reúne las condiciones para cumplir en este cargo. Por eso a pesar de haber tenido votos en lo personal yo no trabajo con personas que siempre han sido contrarios a las determinaciones que tomamos nosotros como Consejo, incluso utilizando este inmueble como local de celebraciones, donde hemos tenido que venir como directores de madrugada a cerrar el Colodep, por que lo han dejado abierto. No tenemos que olvidar que este es un local que lo tenemos en comodato de Bienes Nacionales, entonces no corresponde trabajar con este tipo de personas. Quiero aclarar que no tengo nada personal con él, pero como directivo yo no estoy de acuerdo. Ahora esperaremos que señala el IND, si esta votación es válida o no”.

REACCIÓN DEL NUEVO TIMONEL

Luis Vergara se defendió señalando que el proceso fue normal: “votaron las 9 instituciones y la democracia es la que manda. Ahora si los que sacaron un voto se bajaron y se restan de pertenecer al directorio eso ya es cosa de cada uno. No queremos tener gente que trabaje en forma obligada. Pero, ya está constituido el directorio en forma legal, faltan solamente los documentos que deben ser presentados en el IND, para que luego en el mes de junio nosotros podamos asumir nuestro mandato”.

Sobre presuntas irregularidades en la elección, agregó que “había un Tricel que fue elegido por todos y lógicamente si ahora hay algunas molestias eso ya es cosa personal. Las elecciones fueron transparentes y estuvieron presentes todos los representantes de las instituciones. Ahora si ellos no respetan la democracia por que obtuve el triunfo “sé que no soy monedita de oro”, pero nosotros vamos a cumplir la labor por la cual fuimos elegidos por los próximos tres años como corresponde”.

Finalmente señaló que una de las iniciativas es darle más vida al Consejo Local de Deportes, no solamente que sea un lugar donde los dirigentes vengan a reuniones. Hay muchas iniciativas que las analizaremos para cambiarle el rostro al Colodep Linares, una de ellas es laborar mancomunadamente con el Departamento de Deportes de la Municipalidad y por supuesto la organización de torneos comunales, regionales y nacionales.





Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo