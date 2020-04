Crónica 30-04-2020

Con positivo balance finalizan operativos de justicia y salud en penales del Maule



Cauquenes y Chanco fueron las últimas cárceles visitadas por autoridades, con el objetivo de transmitir las medidas y protocolos para prevenir contagios por Covid-19.



Luego de dos semanas de recorrido por la región del Maule, finalizaron de manera exitosa los operativos jurídicos-sanitarios, que encabezó el Seremi de Justicia y Derechos Humanos en conjunto con la Defensoría Regional, Gendarmería y fiscalizadores de la Seremi de Salud.

En total, fueron 8 unidades penales visitadas por las autoridades, con el objetivo de revisar las instalaciones y conversar con la población penal sobre sus preocupaciones en torno a los peligros del coronavirus.

De esta manera, las cárceles de Cauquenes y Chanco fueron las últimas en ser fiscalizadas y de acuerdo con la evaluación en terreno, ambas pasaron la prueba para prevenir el Covid-19. “Los privados de libertad en los penales nos han reiterado que están tranquilos y agradecidos de cómo Gendarmería ha abordado la pandemia, cumpliendo con todos los protocolos e instrucciones. Me voy tranquilo, pero siempre preocupado que se mantenga el cumplimiento de la normativa pensando en el bienestar de los internos y funcionarios”, dijo el Seremi de Justica, Germán Verdugo.

Asimismo, el Defensor Regional José Luis Craig valoró que se implementara el sistema de entrevistas por teléfono y videoaudiencias, para que los internos se comuniquen con sus familiares. “La falta de información, de contacto, de empatía, de ponerse en el lugar de las personas que están privadas de libertad, muchas veces genera ansiedades, y estas actividades que hemos realizado en conjunto con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Justicia e incluso hoy día con la Gobernación de Cauquenes, contribuyen a bajar la ansiedad de la gente, de los internos, al ver que afuera estamos preocupados por ellos y vamos en el sentido correcto”, explicó Craig.



MEDIDAS EFECTIVAS

El penal de Cauquenes, el más gran de la región y el de mayor complejidad por tener población proveniente de diversas comunas del país, fue el primero en implementar la elaboración de mascarillas en el Maule y ahora se prepara para trabajar en escudos faciales, según adelantó el Director Regional de Gendarmería, Coronel José Luis Meza. “Estoy muy conforme con el trabajo que se ha hecho nuestra institución. La visita de las autoridades nos permite mostrar el trabajo que hacen cada día los gendarmes, tanto el personal uniformado como el civil. Llevo casi tres semanas en el Maule, y me he encontrado con una región que está preparada para enfrentar esta pandemia. No debemos bajar los brazos y estar siempre atentos a cualquier situación”, agregó el directivo.





Finalmente, Ricardo Rodríguez, fiscalizador de la seremi de Salud del Maule valoró los planes de contención y contingencia que tiene Gendarmería para evitar y controlar el coronavirus, “para la Seremi de Salud ha sido muy importante integrar esta comisión. Hemos encontrado muy bueno el plan de gendarmería para controlar el coronavirus, pudimos verificar que todos los internos estaban informados de las medidas de control. Visitamos enfermerías, salas de aislamiento para las diversas emergencias y hemos visto mejoras en las centrales de alimentación, que en otras fiscalizaciones tenían observaciones, y ahora vimos inversión en infraestructura, equipamiento y buenas practicas.”.

Los centros de cumplimiento penitenciarios que visitaron las autoridades regionales son: CCP de Talca, Linares, Parral, Molina, Curicó y Cauquenes, CPF de Talca y CDP de Chanco.