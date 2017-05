Social 30-05-2017

Con “Rumberos del 900” finalizó celebración del Aniversario de Linares

El evento se realizó en el gimnasio municipal.

Con una fiesta bailable recreando la música a lo largo de la historia, se presentó en Linares la orquesta “Rumberos del 900”. Esta agrupación está integrada en parte los músicos del viejo Santiago.

No obstante el paso del tiempo, la modernidad y los cambios sociales, no dieron tregua al término de la bohemia.

El principal objetivo y finalidad de esta agrupación es rescatar la esencia del repertorio musical bailable de aquella época, y recrea a los estilos de las más grandes orquestas del género como Pérez Prado, Sonora Matancera, Orquesta Huambaly, Ritmo y Juventud, Los Peniques, Pachuco y la Cubanacán y Giolito y su Combo

Es meritorio mencionar que en la Orquesta “Rumberos del 900”, participan hoy afamados músicos, que en su época integraron las Orquestas antes mencionadas. Ahora, hay una mezcla de experiencia y juventud al servicio de la música.

Este espectáculo presentado en el gimnasio municipal, fue el broche de oro para finalizar la programación del 223° aniversario de la ciudad de Linares, y tal como lo mencionó el alcalde Mario Meza “la idea era realizar una programación para toda la familia y para que los linarenses disfruten de espectáculos de calidad, porque como he dicho siempre, Linares lo construimos entre todos”.