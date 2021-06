Crónica 29-06-2021

Con taller de cortometrajes y serie animada Extensión UTalca dio inicio al proyecto de virtualización de contenidos

"Yo me paso el rollo. Cortometrajes caseros inspirados en obras de arte" y “Viaje al origen del presente”, serie animada basada en las piezas de la Colección Textiles del Mundo, son las primeras actividades que, junto a otras iniciativas, están siendo concretadas en el marco del proyecto MINEDUC "Contenidos virtuales para una nueva era del desarrollo cultural"





En pleno contexto de pandemia, durante el año 2020, la programación cultural de la Universidad de Talca se fue tornando hacia lo digital, poniendo sus diversas plataformas y redes sociales a disposición de las comunidades, con recursos virtuales de calidad, respondiendo a los nuevos contextos que desde ese momento comenzaron a instalarse como un nuevo paradigma.

En ese marco surge el proyecto "Contenidos virtuales para una nueva era del desarrollo cultural", adjudicado por la Universidad de Talca y que corresponde al fondo "Aporte para el desarrollo de actividades de interés nacional, AIN", otorgado por el Ministerio de Educación, y que será ejecutado desde las Direcciones de Extensión y Editorial de dicha casa de estudios, durante los años 2021 y 2022.

Así lo confirma el rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas. “El avance de nuestra institución en la virtualización de sus actividades se empieza a dar en todos los planos del quehacer corporativo. Este apoyo que ha dado el MINEDUC a través de AIN es un avance que posibilita globalizar nuestras colecciones, ampliar las audiencias de ellas y realizar diferentes programas de formación, difusión e intercambio internacional. Además, nos permite seguir avanzando en la consolidación de nuestro patrimonio en las complejas condiciones en las que se debate nuestro país y sus universidades”.

Y agrega que dar inicio a este proyecto y todas las actividades que desarrollaremos “viene a confirmar los argumentos que sustentan lo que para nosotros ha sido una convicción: aportar al desarrollo de la identidad regional y a la descentralización de la cultura, así como consolidar y resguardar un patrimonio artístico a nivel nacional y de proyecciones universales”.

Por su parte, el vicerrector de Gestión Económica y Administración, Carlos Torres, quien además es el director del proyecto, explica que "como universidad hemos procurado permanentemente acercar el arte a la comunidad regional y nacional. La pandemia ha acelerado los desafíos en cuanto a la vinculación de la tecnología y el arte, y es este precisamente el objetivo del proyecto que comienza”.

Es así como, la Dirección de Extensión Cultural – Artística de la UTalca, eligió comenzar a dar vida a este proyecto durante el mes de mayo, en el marco del Mes del Patrimonio, con el Taller "Yo me paso el rollo. Cortometrajes caseros inspirados en obras de arte".

La directora de Extensión Cultural – Artística y Editorial de la UTalca, Marcela Albornoz, sostiene que el proyecto “responde a la realidad de los nuevos contextos, donde se ha definido todo un nuevo concepto para transmitir nuestro patrimonio artístico, a través de una programación cultural digital, en un escenario donde la virtualidad ha llegado no solo como una plataforma; sino como un espacio donde acortar brechas, generar nuevos paradigmas para la democratización de la cultura; y transformar los vínculos con las comunidades mediante nuevas estrategias y modalidades de interacción”.