Crónica 21-09-2021

Con Te Deum, en Linares se conmemoraron las Fiestas Patrias





Una de las tradiciones eclesiásticas más simbólicas que se realizan durante estas fechas es el Te Deum, que este año estuvo marcado por el recuerdo de quienes han partido producto de la pandemia y a quienes continúan luchando.



La misa en la Iglesia Catedral, fue presidida por el Obispo Tomislav Koljatic y acompañada por autoridades locales como Mario Meza Vásquez ,Alcalde de Linares; Cristian González, Concejal de la comuna; Pablo Sepúlveda, Delegado Presidencial de la Provincia de Linares, representantes de Fuerzas de Orden y Seguridad, además de John Sancho, ex Administrador Municipal de Linares; Evelyn Villar, ex Directora de Desarrollo Comunitario de la misma entidad; y Hansgeorg Strobel, Jefe de Gabinete del Alcalde.



Durante la homilía, el Obispo Koljatic recordó a los hermanos y hermanas fallecidos en esta pandemia, precisando que “ellos compartieron nuestra vida y contribuyeron con su trabajo a la grandeza de esta región; tantos de ellos adultos mayores, que, habiendo superado muchas dificultades en sus vidas, sus fuerzas no pudieron hacer frente a esta pandemia. Junto al dolor de su muerte, el dolor de sus familias de no haberlos podido despedir como acostumbramos en nuestra fe y cultura, sin duda esto es una herida grande en el corazón de Chile”.

“En estos momentos tan complejos, Chile no debe olvidar cuanta generosidad y heroísmo se ha vivido en nuestros hospitales. Dios bendiga a quienes hicieron del cuidado a la vida, su vocación, porque la caridad fraterna se ha desplegado de múltiples maneras y es algo por lo cual debemos estar agradecidos”, expresó.