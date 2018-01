Deporte 20-01-2018

Con Torneo, Cefovol celebra su primer aniversario

-Los partidos de vóleibol se disputarán en el gimnasio Nasim Nome

Con muchas energías y muy optimistas están las integrantes de la directiva que encabeza María López Sancho, del Centro de Formación de Vóleibol de Linares que ve plasmado lo que exactamente hace un año era una utopía y hoy es una realidad, con más 50 jugadores entre damas y varones .

Actualmente ya cuentan con personalidad jurídica y esperan la ayuda de las autoridades para que les puedan otorgar una subvención municipal y tratar de postular a proyectos de nivel regional para tratar de ayudar en el financiamiento de este centro de formación.

Las categorías con las cuales están trabajando los entrenadores de vóleibol Juan Pablo Venegas e Ignacio Bascuñán son sub 16, 17 y 18, respectivamente. Positiva es la participación y responsabilidad en cada jornada de las jugadoras que llegan con todas las ganas de ir mejorando para llegar en óptimos niveles a las competencias.

Entre los clubes que tomarán parte y que han confirmado su participación en este torneo que parte esta jornada para las damas desde las 10:00 de la mañana y domingo para los varones, figuran Mundo Vóley Parral, Club Linares, ADV Curicó y Chillán.

Los duelos voleibolísticos se disputarán en el gimnasio Nasim Nome Aguilera, durante este fin de semana y la entrada es gratuita. Por eso es importante que la comunidad pueda asistir a este evento para que pueda ver el trabajo que está desarrollando hace un año el Centro de Formación de Vóleibol de Linares, que incluso ya tiene entre sus filas jugadoras que han participado en diferentes torneos demostrando todas sus capacidades y talento.

CARTELERA CATEGORÍA DAMAS

10:00 horas Cefovol – Club Linares

11:00 horas C. Linares – F.D Linares

12:00 horas Club Linares – Vóley Parral

13:00 horas Mix Sur – C. Linares Vóley

14:00 horas Vóley Parral – Cefovol

15:00 horas F.D Linares – Mix Sur

Varones

10:00 horas Club Linares – Cefovol Linares

11:00 horas Club Linares – Vóley Parral

12:00 horas ADV Curicó – Vóley Parral

13:00 horas Cefovol Linares – ADV Curicó

14:00 horas Cefovol – Vóley Parral

15:00 horas Club Linares – ADV Curicó

Todos los encuentros se disputarán desde las 10:00 horas.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo