Cultura 01-03-2018

Con un homenaje a Margot Loyola la Municipalidad de Linares conmemora el Día de la Mujer

La reivindicación de igualdad de derechos de las mujeres tiene una tradición centenaria, por eso cada 8 de marzo se conmemora este día de y qué mejor que celebrarlo honrando a una tremenda figura femenina local.



“Margot Loyola, yo no me quiero morir” se presentará, por única vez en Linares, el próximo viernes 09 de marzo a las 20.00 hrs. en el Teatro Municipal. Invitaciones gratuitas disponibles desde el jueves primero de marzo en la recepción del Teatro Municipal.



La Municipalidad de Linares junto al Consejo Regional de la Cultura y las Artes presentará el debut del recital folclórico “Margot Loyola, yo no me quiero morir” un homenaje creado por Patricia Díaz y Marco Palma, discípulos de la destacada folclorista e investigadora linarense.



Cuatro artistas en escena -entre ellos un linarense- recrean el canto, la música y el imaginario popular que acompañó a Margot durante toda su vida artística en un homenaje que al son de cuecas, tonadas y otros ritmos tradicionales va hilando la vida y obra de la artista, en un concierto familiar e íntimamente ligado a nuestra tierra.



En dicho contexto el alcalde de la comuna Sr. Mario Meza Vásquez expresa “Destacar, valorar y respetar la labor femenina es de alta importancia para nuestra administración, es por esto que hemos buscado la manera de conmemorar junto a la comunidad este importante día, a través del homenaje a una artista linarense destacada, que dejó grandes exponentes de nuestra tierra y una gran enseñanza artística”.