Agricultura 04-06-2021

Con uso eficiente del agua productora cría ganado y produce hortalizas en el secano de San Javier





Aprovechar con creatividad cada metro de terreno de su predio, ha sido el objetivo central de la productora Norma Romero, usuaria de INDAP, del sector Rastrojos, de la comuna San Javier.

En esta zona de secano, el acceso al agua se convirtió en un pilar de desarrollo para Norma y su familia, quienes han logrado combinar la explotación forestal con la crianza de ganado bovino y ovino y la agricultura.

Gracias a un sistema de riego fotovoltaico, financiado a través de INDAP, esta agricultura ha logrado producir praderas para la alimentación de sus animales, producir cebollas, zapallos y otras hortalizas. Además está desarrollando un sistema de forraje verde hidropónico, que le permite cultivar de manera rápida y eficiente, con un mínimo de requerimiento de agua, forraje para complementar la alimentación de su ganado.

“Gracias a INDAP he logrado varios avances en mi predio, como un sistema de riego fotovoltaico, con paneles, tecnificar un pozo, además de corrales para mis animales, bodegas y este sistema de forraje verde en este pequeño invernadero. Desde que cuento con agua me ha cambiado la vida, ha sido un cambio total, no sólo es más cómodo, sino que se produce más, ya que todo lo que uno produce necesita agua, que es lo que escasea en estos sectores de secano, y con estos apoyos de INDAP, genial,” señala Norma.

Respecto al forraje hidropónico, que se cultiva durante todo el año, la agricultora explica que está trabajando con semilla de avena, que previamente remoja en agua clorada por espacio de 24 horas, para luego depositar una película compacta de estas semillas en bandejas, completamente limpias y que desinfecta luego de cada uso. Estas bandejas se depositan en una especie de repisa de madera, una junto a la otra. El proceso de germinación y desarrollo se acompaña de un sistema de riego a través de pequeñas válvulas, que entregan agua de manera periódica, justa y controlada a lo largo del día. Al octavo día las bandejas están listas para ser consumidas por el ganado.

Margaret Greve, jefa de área INDAP de San Javier, señala que para esta agencia que atiende una vasta zona de secano de interior, donde el acceso al agua es una condicionante productiva, poder ofrecer proyectos de tipo fotovoltaico, ha tenido un positivo impacto en los productores. “Estos proyectos han sido muy importantes porque les han otorgado alternativas a los agricultores que están en zonas que son de difícil acceso, donde la energía eléctrica no pasa tan cerca, donde el agua escasea y donde hay que colocar mayores recursos para sacar el agua y con estos sistemas fotovoltaicos, el poder regar y acumular agua, les ha otorgado alternativas para ampliar sus cultivos y diversificar.”

INDAP cuenta con programas para apoyar proyectos de tipo intraprediales y de riego asociativo. Los agricultores interesados deben consultar en su agencia de área INDAP.